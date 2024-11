Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Quang Biểu

Sáng 12/11, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Quang Biểu, xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Lộc).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Minh Khoa tặng cán bộ, Nhân dân thôn Quang Biểu bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - một hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết của ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 94 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024); đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của thôn Quang Biểu, xã Vĩnh Hòa.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải và các đại biểu tham dự ngày hội.

Thôn Quang Biểu có 350 hộ dân, với 1.310 nhân khẩu. Các nghề dịch vụ trong thôn từng bước được phát triển, nhiều lao động đi làm việc tại các công ty trong và ngoài huyện, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập, với thu nhập bình quân ước đạt 62 triệu đồng/người/năm. Hiện thôn chỉ còn 1 hộ nghèo (thuộc diện bảo trợ xã hội); 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn; 4 hộ cận nghèo.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội.

Hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng đường, đã có 112 hộ dân thôn Quang Biểu tham gia hiến hơn 2.000m2 đất nội đồng, đồng thời Nhân dân đã đóng góp tiền và ngày công đổ bê tông mới được hơn 2.000m đường ngõ và đường liên thôn; xây dựng nhà văn hóa thôn với diện tích 220m2, xây dựng nhà vệ sinh, khuôn viên nhà văn hóa, sân vận động, mương thoát nước 611m trong khu dân cư; cải tạo các công trình; sơn sửa toàn bộ tường rào các hộ dân trên các trục đường chính với số tiền 35 triệu đồng.

Năm 2024, thôn đã vận động quyên góp quỹ đền ơn đáp nghĩa 4 triệu đồng; vận động hỗ trợ xây nhà ở theo Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được 38,1 triệu đồng; vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra 33,5 triệu đồng. Thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ nhân các dịp lễ, tết.

Lãnh đạo Khu dân cư thôn Quang Biểu báo cáo kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được phát động sâu rộng. Năm 2024, quỹ khuyến học đã huy động được 7 triệu đồng. Tỷ lệ học sinh đậu vào các trường đại học hàng năm tăng cao. Trong thôn có 100% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo chuẩn quốc gia; 100 hộ có đủ 3 công trình (nhà tắm, nhà tiêu, nước sạch) đạt 100%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 99%, thôn được công nhận là thôn văn hóa. Tỷ lệ Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%. Trong thôn không có công dân vi phạm pháp luật, không có tệ nạn xã hội, không có các vụ việc nổi cộm phức tạp, không có đơn thư khiếu kiện...

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải bày tỏ vui mừng được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Quang Biểu và biểu dương, chúc mừng những thành tích mà xã Vĩnh Hòa nói chung và thôn Quang Biểu nói riêng đạt được trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Đông đảo người dân tham dự ngày hội.

Đồng chí rất ấn tượng về cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, người dân sống chan hòa, đoàn kết, tình làng nghĩa xóm rất ấm áp, đặc biệt là trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Nhân dân tham gia tích cực, tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội thôn được giữ vững...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đề nghị, thời gian tới cán bộ và Nhân dân trong thôn tiếp tục tăng cường và phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, các thiết chế văn hóa đồng bộ; tích cực tham gia hiến đất, mở rộng đường giao thông, bảo vệ môi trường, cảnh quan ngày một xanh, sạch, đẹp và hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Quang Biểu.

Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận đến gần hơn với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân, nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng chí đề nghị Ban công tác Mặt trận tiếp tục phối hợp với các khối đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh; phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của vùng đất giàu truyền thống cách mạng Vĩnh Hòa; chăm lo đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Hòa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao 80 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết” cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tỉnh, thôn Quang Biểu.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc trao quà cho khu dân cư thôn Quang Biểu và 5 hộ gia đình cận nghèo, người có công, gia đình chính sách.

Lãnh đạo xã Vĩnh Hoà biểu dương, khen thưởng tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Tại ngày hội, các đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn Quang Biểu bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Tỉnh, thôn Quang Biểu và trao tặng 11 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc trao quà cho khu dân cư thôn Quang Biểu và 5 hộ gia đình cận nghèo, người có công, gia đình chính sách.

Tô Hà