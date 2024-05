Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm và làm việc tại huyện Bá Thước

Sáng 24/5, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ (XDCS&THQCDC) tỉnh đã đi thăm, làm việc tại huyện Bá Thước về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm vụ XDCS&THQCDC trên địa bàn huyện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất của người dân xã Ban Công.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ XDCS&THQCDC tại xã Ban Công.

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thưóc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ XDCS&THQCDC tại xã Ban Công; thăm, nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất của người dân địa phương.

Tại các địa điểm đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã động viên người dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới (NTM).

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo huyện báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm vụ XDCS&THQCDC cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Bá Thước tại buổi làm việc.

Giai đoạn 2021-2023, kinh tế huyện Bá Thước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với mục tiêu đại hội. Nổi bật, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 3,85%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân trong 3 năm tăng 39,9% dự toán được giao; tổng huy động vốn đầu tư cho phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2023 là 5.532 tỷ đồng, vượt kế hoạch của tỉnh giao. Hoạt động thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trên địa bàn huyện có 10 dự án đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 4.273 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bá Thước Bùi Thị Hoa báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm vụ XDCS&THQCDC cơ sở.

Bên cạnh đó, hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm và có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước.

Bên cạnh đó, huyện Bá Thước cũng triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Cụ thể, Chương trình MTQG xây dựng NTM được các cấp ủy, chính quyền triển khai quyết liệt, đồng bộ. Đến nay, toàn huyện đã có 3 xã, 82 thôn đạt chuẩn NTM; 3 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện có tổng kinh phí thực hiện là 220,367 tỷ đồng. Nguốn vốn của chương trình tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đào tạo nghề, xây dựng các mô hình giảm nghèo. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 31,9 triệu đồng, tăng 7,94 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 29,5% xuống còn 17,58%. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tổng kinh phí thực hiện trên địa bàn 93,421 tỷ đồng. Các dự án, tiểu dự án của chương trình đang được triển khai hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước tại buổi làm việc.

Đối với nhiệm vụ XDCS&THQCDC, giai đoạn 2021-2023, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở đã quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện XDCS vững mạnh về chính trị, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt và tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các nội dung Nhân dân được biết, được bàn, được tham gia ý kiến đã được cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện và Ban XDCS&THQCDC các xã, thị trấn tiếp tục được nâng lên, thường xuyên nắm tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp, phát sinh, góp phần đảm bảo ổn định tình hình cơ sở.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế tạo bước phát triển mạnh mẽ

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu thảo luận, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, sở, ngành của tỉnh đều thống nhất kết quả mà huyện Bá Thước đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 3 năm qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên những kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương và sự kỳ vọng của tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã gợi mở những giải pháp để huyện Bá Thước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trọng tâm là tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững; chú trọng phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cụm, tuyến an toàn làm chủ, vững mạnh toàn diện. Đi liền với đó, các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh khẳng định: Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bá Thước đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, khơi dậy được tiềm năng, lợi thế, thu hút các nguồn lực đầu tư, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Bá Thước đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của huyện trong việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ XDCS&THQCDC trên địa bàn huyện.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ XDCS&THQCDC ở cơ sở trên địa bàn trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước cần tập trung đánh giá lại tiềm năng thế mạnh của địa phương; rà soát, đánh giá tổng thể các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra. Đối với những chỉ tiêu chưa đạt nhưng có khả năng hoàn thành, phải phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức; những chỉ tiêu có khả năng đạt thấp, khó hoàn thành cần tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân, nhận diện rõ những điểm nghẽn để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát đúng trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, với quyết tâm hoàn thành vượt mức thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bên cạnh đó, huyện Bá Thước tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng lấy phát triển nông, lâm nghiệp là nền tảng. Trọng tâm là tích tụ, tập trung đất đai, xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, giữ ổn định diện tích trồng lúa nước; phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, có năng suất, chất lượng cao, gắn với thị trường tiêu thụ và xây dựng thương hiệu, hình thành một số sản phẩm hàng hoá chủ lực, có lợi thế, gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình MTQG, nhất là Chương trình MTQG xây dựng NTM phù hợp với đặc thù của huyện miền núi; thực hiện tốt các biện pháp nâng cao đời sống, thu nhập của người dân.

Đi liền với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện tiếp tục tăng cường vận động, xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư, xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các cụm công nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh quảng bá, huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, đưa dụ lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa, phát triển đa dạng các loại hình du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, thể thao; chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đặc biệt là tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Trong đó khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với việc XDCS&THQCDC, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu huyện Bá Thước tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương, của tỉnh về XDCS&THQCDC. Trọng tâm là quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở, tổ an ninh trật tự ở khu dân cư; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân; thực hiện tốt quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Nhân dân.

Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ cơ sở. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

