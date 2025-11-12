Phát huy tinh thần "Tương thân tương ái", Thanh Hóa chung tay cùng TP Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều tối 12/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã tới thăm hỏi và trao nguồn lực hỗ trợ người dân Thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thay mặt lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đón tiếp đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao nguồn hỗ trợ giúp Nhân dân Thành phố Đà Nẵng sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, sinh hoạt sau thiên tai.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã trao tặng số tiền 3 tỷ đồng hỗ trợ người dân Thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đây là những tình cảm nồng ấm của tỉnh Thanh Hóa nhằm hỗ trợ Thành phố Đà Nẵng sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống Nhân dân, qua đó thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” của đồng bào chung dải đất miền Trung.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với những thiệt hại do thiên tai gây ra đối với người dân Thành phố Đà Nẵng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời cho biết, Thành phố đã và đang tập trung huy động nguồn lực, chăm lo đời sống người dân, khẩn trương khắc phục thiệt hại, sớm đưa sản xuất và sinh hoạt trở lại bình thường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định, sự hỗ trợ, tình cảm quý báu của tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp thêm động lực để Nhân dân Thành phố Đà Nẵng sớm vượt qua khó khăn. Thành phố Đà Nẵng sẽ phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, đúng mục đích, kịp thời đến các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng của thiên tai.

Quốc Hương và CTV