Phát huy thế mạnh, mở rộng hợp tác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn WHA (Thái Lan), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định, 2 dự án khu công nghiệp của Tập đoàn đang triển khai thực hiện có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển công nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh; Thanh Hóa hoan nghênh, kỳ vọng các dự án sẽ tạo việc làm, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp sản xuất chất lượng cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương.

Ngày 29/1, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn WHA (Thái Lan) do bà Jareeporn Jarukornsakul, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA làm Trưởng đoàn.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh và xã Hoằng Giang.

Chào mừng bà Jareeporn Jarukornsakul và các thành viên trong đoàn đến thăm, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Thanh Hóa luôn đánh giá cao uy tín, năng lực, kinh nghiệm quốc tế và tư duy phát triển dài hạn của Tập đoàn WHA – một trong những tập đoàn hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, logistics, tiện ích khu công nghiệp và năng lượng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Thanh Hóa là địa phương có vị trí địa kinh tế – địa chính trị đặc biệt quan trọng, là cực tăng trưởng mới ở Bắc Trung Bộ, nằm trong tứ giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Thanh Hóa. Với quy mô dân số trên 4,3 triệu người, nguồn lao động dồi dào, hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ 5 loại hình, cùng các cơ chế, chính sách đặc thù từ Trung ương theo Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 37 của Quốc hội, Thanh Hóa đang hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn, có tầm nhìn chiến lược.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cho biết, giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa đạt nhiều kết quả nổi bật, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ước đạt trên 9%/năm, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt gần 57.000 tỷ đồng; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư mạnh mẽ; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện rõ nét. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng và tính bền vững.

Liên quan đến việc hợp tác giữa Tập đoàn WHA với tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Tập đoàn WHA đã và đang triển khai 2 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Trong đó có: Khu công nghiệp WHA 1 (thuộc khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa cũ) có diện tích 178,51 ha; tổng vốn đầu tư 1.320 tỷ đồng, tương đương 55 triệu USD. Dự án đã được khởi công trong tháng 10/2025; đến nay, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ diện tích của Dự án; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đã cấp giấy phép xây dựng đối với phần diện tích đất đã được thuê đất.

Khu công nghiệp WHA 2 (thuộc khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa cũ) có diện tích 174,9 ha; Tổng vốn đầu tư 1.450 tỷ đồng, tương đương 58 triệu USD. Dự án đang triển khai các thủ tục, dự kiến khởi công trong Quý I/2026.

Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: 2 dự án Khu công nghiệp mà Tập đoàn WHA đang triển khai thực hiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với định hướng phát triển công nghiệp nói riêng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Thanh Hóa hoan nghênh và kỳ vọng dự án sẽ tạo nhiều việc làm, hình thành hệ sinh thái các doanh nghiệp sản xuất chất lượng cao, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục liên quan và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh mong rằng thông qua buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Tập đoàn WHA sẽ mở rộng hợp tác; phát huy thế mạnh, giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Thái Lan và các nước đến nghiên cứu, khảo sát và đầu tư các dự án tại tỉnh Thanh Hóa, nhất là các dự án quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thân thiện với môi trường, góp phần vào sự tăng trưởng 2 con số của tỉnh. Thanh Hóa cam kết đồng hành trong khuôn khổ pháp luật, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường liên kết công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ và nâng cao vị thế của Thanh Hóa trong bản đồ kinh tế quốc gia, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Bà Jareeporn Jarukornsakul, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA phát biểu tại buổi làm việc.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, bà Jareeporn Jarukornsakul, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA, cho biết: Tập đoàn WHA có hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp, hiện đang triển khai và vận hành 17 khu công nghiệp tại Thái Lan và Việt Nam, với tổng diện tích khoảng 14.200 ha; thu hút hơn 1.162 doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư trên 47,1 tỷ USD.

Các khu công nghiệp của WHA được đánh giá cao về chất lượng hạ tầng, tiện ích và tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Ngoài ra, Tập đoàn còn có thế mạnh trong các lĩnh vực bất động sản công nghiệp, logistics, cung cấp tiện ích – năng lượng, cùng các giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thông qua buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA mong muốn sẽ tiếp tục được đầu tư vào những lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, sẽ kêu gọi các nhà đầu tư mà tập đoàn đã và đang hợp tác quan tâm đầu tư vào Thanh Hóa với mô hình Khu công nghiệp sinh thái thông minh, hệ thống cơ sở hạ tầng chất lượng quốc tế, dịch vụ tiện ích ổn định và tin cậy, thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trao quà lưu niệm cho Tập đoàn WHA.

Lãnh đạo Tập đoàn WHA trao quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Tập đoàn WHA đã trao cho xã Hoằng Giang 200 triệu đồng hồ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhân buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo Tập đoàn WHA đã trao cho nhau những phần quà đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm hữu nghị hợp tác; Tập đoàn WHA đã trao cho xã Hoằng Giang 200 triệu đồng hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai.

