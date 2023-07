Xử phạt vi phạm hành chính nam thanh niên sử dụng trang phục CAND để câu like

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Quan Hoá phát hiện tài khoản Facebook “Cường Bily Acedamy” đăng bức ảnh mặc trang phục Công an Nhân dân để câu like. Công an huyện xác định người này là N.T.C, sinh năm 1994 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá.

Công an huyện Quan Hoá triệu tập anh N.T.C đến trụ sở Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, N.T.C khai nhận hiện đang là chủ một quán cắt tóc trên địa bàn thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá. Mặc dù không công tác trong lực lượng Công an nhưng C đã tự ý lấy bộ trang phục của người quen rồi chụp ảnh đăng lên Facebook với mục đích câu like, tăng lượt tương tác trên trang Facebook cá nhân của mình.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an huyện Quan Hoá đã yêu cầu C gỡ bài viết đăng ảnh trên Facebook, yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Đồng thời tiến hành lập hồ sơ xử lý N.T.C về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an Nhân dân.

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh Công an Nhân dân hoặc các giấy tờ giành riêng cho lực lượng Công an Nhân dân như sau: 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân hoặc các giấy tờ khác dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân. 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán hoặc đổi trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân hoặc các giấy tờ khác dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân. 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất trái phép hoặc làm giả trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu, giấy chứng minh Công an nhân dân hoặc các giấy tờ khác dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân. 4. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; b) Trục xuất người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.”

Văn Thiện