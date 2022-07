Xử phạt công dân xuất cảnh lao động trái pháp luật

Công an huyện Thọ Xuân vừa phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với Hoàng Nhất Thống ở xã Xuân Bái về hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định”.

Theo tin từ Công an huyện Thọ Xuân, thực hiện cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất cảnh lao động trái phép tại Campuchia và các nước, Công an huyện Thọ Xuân đã triển khai thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp.

Sau 15 ngày triển khai mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động xuất cảnh lao động trái phép tại Campuchia và các nước, Công an huyện đã phát hiện, đấu tranh và xử lý công dân Hoàng Nhất Thống, sinh năm 1991, trú tại thôn Hồng Kỳ, xã Xuân Bái - là công dân xuất cảnh trái phép lao động tại Campuchia đã trở về địa phương.

Qua làm việc, Hoàng Nhất Thống đã thừa nhận về hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia để lao động. Cụ thể, ngày 27-7-2021 công dân này xuất cảnh trái phép tại biên giới tỉnh Tây Ninh để sang Campuchia lao động. Đến ngày 30-12-2021, nhập cảnh qua đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh về nước, đến đầu tháng 6-2022 thì trở về địa phương.

Công an huyện Thọ Xuân đã củng cố hồ sơ, xử phạt Hoàng Nhất Thống số tiền 4.000.000 đồng theo Điểm a, Khoản 3, Điều 17, Nghị định 167.

Đỗ Duy Nhã