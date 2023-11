Xử lý vi phạm nồng độ cồn góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

Với quyết tâm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, từ nay đến cuối năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng Phòng CSGT (Công an tỉnh) kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 1A.

Bám sát kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm nồng độ cồn, Công an huyện Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh huy động lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động tại các tỉnh lộ và tuyến đường có nhiều quán ăn, nhà hàng, tập trung vào các khung giờ từ 12 đến 13 giờ; 17 đến 19 giờ và từ 19 đến 21 giờ hàng ngày, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, người điều khiển phương tiện trong máu có nồng độ cồn. Trong tháng 10/2023 lực lượng công an đã phối hợp kiểm tra 4.136 lượt phương tiện ô tô và mô tô. Qua kiểm tra, phát hiện 37 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó 30 trường hợp mô tô và 7 xe ô tô; xử phạt gần 600 triệu đồng.

Thực tế cho thấy, việc người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia đã trở thành nỗi ám ảnh cho toàn xã hội, bởi sự gia tăng đáng báo động về số vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn và các chất kích thích gây ra. Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, rượu bia là một trong 3 nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tai nạn giao thông ở nước ta. Ước tính có khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết do tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu bia. Bình quân mỗi ngày cả nước có khoảng 700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn tham gia giao thông bị cơ quan chức năng xử lý. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022 lực lượng CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó, riêng vi phạm về nồng độ cồn đã kiểm tra, xử phạt 6.097 trường hợp, phạt hơn 23,5 tỷ đồng; 10 tháng năm 2023 xử phạt 13.350 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền 53,9 tỷ đồng.

Nhằm thực hiện hiệu quả Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; nhất là các kế hoạch chuyên đề của Cục CSGT (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh về xử lý vi phạm nồng độ cồn, các lực lượng, phòng chức năng của Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố đã mở các đợt cao điểm ra quân huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn toàn tỉnh.

Để thực hiện các kế hoạch, song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân “thượng tôn pháp luật” “đã uống rượu, bia không lái xe” tham gia giao thông; Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập 4 tổ công tác chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, mỗi tổ có từ 10 đến 20 cán bộ, chiến sĩ, bao gồm lực lượng Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Cơ động, cán bộ, chiến sĩ thuộc đội CSGT - Trật tự và lực lượng công an các xã, phường, thị trấn. Các tổ công tác này được trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (camera cầm tay, camera mini, máy đo nồng độ cồn...), thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường của 27 địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết xử lý những trường hợp người vi phạm có dấu hiệu, biểu hiện không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn; đồng thời phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ xử lý nghiêm đối tượng chống đối, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Thời gian thực hiện, bắt đầu từ ngày 6/10 đến 26/11/2023, mỗi tuần các tổ công tác sẽ luân phiên thay đổi một địa bàn, tập trung cao độ xử lý vào những ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7 và chủ nhật). Chỉ tính riêng trong ngày đầu ra quân, 4 tổ công tác đã phát hiện, xử lý 41 trường hợp vi phạm (trong đó có 7 trường hợp ô tô, 34 trường hợp mô tô); phạt tiền 224.200.000 đồng; tạm giữ 37 trường hợp, tước giấy phép lái xe, kiểm định, phù hiệu 32 trường hợp. Đề nghị ra thông báo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm 3 trường hợp.

Thời điểm cuối năm và giáp Tết dương lịch là khoảng thời gian diễn ra các hoạt động tổng kết, liên hoan, tất niên... Do vậy, việc sử dụng rượu, bia tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Với quyết tâm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, những tháng cuối năm, lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến, địa bàn.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo đảm tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Phượng