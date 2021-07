Xử lý vi phạm hành chính 40 vụ, 29 cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm

Thời gian qua tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm trong tỉnh có những diễn biến phức tạp với các hành vi phổ biến như: Xả thải gây ô nhiễm môi trường; vi phạm các quy định về thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh an toàn thực phẩm; khai thác tài nguyên, khoáng sản (cát, đất) trái phép.

Trong khi đó công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường còn nhiều khó khăn, vướng mắc do công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này còn nhiều bất cập. Hành lang pháp lý về xử lý hình sự và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực môi trường chưa được quy định cụ thể và đủ sức răn đe, nên dẫn đến tình trạng các đối tượng lợi dụng sự sơ hở này để hoạt động...

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp tích cực trong công tác phòng, ngừa, đấu tranh, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng công an trong tỉnh đã khởi tố 3 vụ, 3 bị can và xử lý vi phạm hành chính 40 vụ, 29 cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản trái phép, thu phạt hành chính 800 triệu đồng.

Quốc Hương