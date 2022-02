Xã Nghi Sơn nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân

Được tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giữa UBND xã Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn) phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn về chủ quyền biển, đảo và trao cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho ngư dân tại khu vực bến neo đậu tàu thuyền ở xã Nghi Sơn, chúng tôi thấy rất đông ngư dân đến nghe tuyên truyền viên phổ biến các quy định pháp luật về biển, đảo Việt Nam.

Lãnh đạo xã Nghi Sơn và Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, thị đoàn Nghi Sơn trao cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân.

Được biết, đây là một trong những hoạt động tuyên truyền, PBGDPL của UBND xã phối hợp với cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, chủ quyền biển, đảo cho ngư dân, qua đó động viên, khích lệ quần chúng Nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Anh Trần Thanh Sơn, công chức tư pháp – hộ tịch xã Nghi Sơn, cho biết: Toàn xã có 221 phương tiện tàu thuyền, với gần 600 lao động. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, PBGDPL giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nên ngay từ đầu năm, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị, ban, ngành và các lực lượng chức năng tổ chức các hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho Nhân dân. Qua đó, triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản pháp luật mới ban hành; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của địa phương đến toàn thể cán bộ và Nhân dân. Hiện nay, xã có 8 tuyên truyền viên pháp luật, 4 tổ hòa giải với 20 thành viên.

Năm 2021, hội đồng phối hợp PBGDPL xã đã cùng với các tổ chức đoàn thể, phòng, ban liên quan của huyện, xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, các văn bản mới thông qua năm 2020, như: Luật Cư trú, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thỏa thuận quốc tế, Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Luật Bảo vệ môi trường... Các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới. Tổ chức 4 buổi (250 lượt người tham gia), phát 230 tài liệu tuyên truyền các quy định pháp luật về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026. Phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc và 200 bức ảnh Bác Hồ cho ngư dân trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, đài truyền thanh của xã cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL trên mạng lưới truyền thanh của 4 thôn. Xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả 5 tủ sách pháp luật, trong đó 1 tủ được đặt tại UBND xã, với trên 300 đầu sách và 4 tủ được đặt tại 4 nhà văn hóa thôn, mỗi tủ có trên 100 đầu sách được trang bị nhiều văn bản quy phạm pháp luật, các luật, tài liệu hỏi đáp pháp luật và phát hành nhiều tài liệu, tờ rơi liên quan đến kiến thức pháp luật, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân được tham khảo, tìm hiểu kiến thức pháp luật thường xuyên. Hoạt động của các tổ hòa giải tại cơ sở đã và đang phát huy được hiệu quả, góp phần tích cực trong việc giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, hạn chế được các mâu thuẫn, tranh chấp phải giải quyết ở các cơ quan pháp luật.

Chia sẻ thêm với chúng tôi về công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn xã, Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn Nguyễn Ngọc Thương, cho biết: Do làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, tiếp dân, giải quyết kịp thời những phản ánh kiến nghị của Nhân dân nên đã hạn chế đơn, thư khiếu kiện vượt cấp; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân từng bước được nâng cao. Qua đó, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm 2021, UBND xã đã tập trung cao độ tuyên truyền các nội dung liên quan, như: Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19, giúp người dân nâng cao hiểu biết về nguy cơ, tác hại cũng như cách phòng tránh dịch bệnh; vận động Nhân dân thường xuyên vệ sinh môi trường khu vực sinh sống và thực hiện các biện pháp phòng dịch chặt chẽ theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế...

Bài và ảnh: Tiến Đạt