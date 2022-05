Vai trò của Luật sư M&A đối với các doanh nghiệp

Luật sư được trang bị kỹ năng và chuyên môn pháp lý về một số giao dịch kinh doanh khác nhau.

Với sự phức tạp của việc Sáp nhập và Mua lại tại Việt Nam ( Merger and Acquisition in Vietnam ), nếu doanh nghiệp không có sự hỗ trợ của Luật sư chuyên nghiệp sẽ khó giám sát và đưa ra thỏa thuận hợp lý. Đó là lý do, các doanh nghiệp Việt cần thuê một Luật sư M&A ngay hôm nay!

1. Cố vấn

Đầu tiên và quan trọng nhất, các luật sư M & A phải có kỹ năng cố vấn. Họ sẽ đánh giá tình trạng của mỗi công ty - đang tham gia vào các giao dịch để đảm bảo rằng các bên đều có tình trạng tài chính tốt và nắm rõ hồ sơ doanh nghiệp cụ thể.

Là một cố vấn, họ sẽ muốn đảm bảo rằng công ty mà họ đại diện sẽ nhận được thỏa thuận tốt nhất có thể và nếu họ phát hiện bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn sẽ đưa ra lời khuyên để doanh nghiệp quyết định có nên tiếp tục giao hay không.

2. Hòa giải viên

Các luật sư chỉ là một phần không thể thiếu trong các giao dịch M&A. Bên cạnh đó là các bộ phận liên quan khác: kế toán, ngân hàng, môi giới bất động sản… cần thiết để hoàn thành giao dịch. Mặc dù mọi người đều đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng quan trọng nhất vẫn là Luật sư M&A - điểm liên lạc trung tâm. Hầu như mọi khía cạnh của thỏa thuận sẽ được họ xem xét, tư vấn và xác định với doanh nghiệp. M & A là người hòa giải theo nghĩa - họ đóng vai trò trung gian giữa khách hàng và các chuyên gia khác tham gia vào việc giao dịch.

3. Đàm phán

Mọi người thường lầm tưởng cho rằng các Luật sư M&A chỉ đơn giản là cố gắng tranh luận theo cách riêng để giành chiến thắng. Mặc dù tranh luận là điều mà hầu hết trong số họ làm tốt - đàm phán lại là khía cạnh khác. Công việc của luật sư M&A là đảm bảo một thỏa thuận kết thúc như mong muốn của khách hàng và tất cả các bên đều hài lòng với kết quả cuối cùng. Để đạt được điều này, các luật sư phải đàm phán với luật sư đối lập, cũng như tất cả các chuyên gia khác liên quan đến các điều khoản, mục tiêu, khung thời gian mong muốn… Hầu hết các cuộc đàm phán xảy ra ngay từ đầu của giao dịch để các bên có thể đạt được một thỏa thuận chung.

Hy vọng những chia sẻ trên đây đã giúp bạn hiểu rõ tầm quan trọng của một luật sư M&A như thế nào để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất.

LN