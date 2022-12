Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại chợ đầu mối Đông Hương

“Những năm gần đây, chúng tôi đã chứng kiến nhiều vụ án gây thương tích và giết người xảy ra ở khu vực chợ đầu mối, bản thân chúng tôi cảm thấy rất hoang mang lo lắng, chỉ mong muốn pháp luật trừng trị nghiêm khắc đối với các đối tượng phạm tội để tiểu thương chúng tôi yên tâm làm ăn, buôn bán…”.

Các tiểu thương chợ đầu mối Đông Hương ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự.

Đó là ý kiến phát biểu của chị Tôn Thị Nga, một tiểu thương ở chợ đầu mối Đông Hương tại buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích, giết người do Công an TP Thanh Hóa tổ chức sáng 30-11.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, tại chợ đầu mối đã xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 4 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ giết người, 1 vụ trộm cắp, 1 vụ gây rối trật tự công cộng.

Tại hội nghị, các tiểu thương đã được lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa tuyên truyền, cảnh báo một số nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn làm phát sinh tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích; công khai số đện thoại của Công an phường và Công an TP Thanh Hóa để kịp thời tiếp nhận và xử lý triệt để các vấn đề liên quan đến công tác an ninh trật tự xảy ra tại khu vực chợ…

Sau khi được tuyên truyền, các tiểu thương kinh doanh, đội ngũ bảo vệ, bốc xếp đã phát biểu, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi kinh doanh buôn bán; tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật tại chợ đầu mối và đồng hành cùng lực lượng Công an phường xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.

Thái Thanh