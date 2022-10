Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong trường học

Sáng 10-10, tại Trường THCS Trần Phú (TP Thanh Hoá), Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng chức năng Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông cho đông đảo các em học sinh.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Tại chương trình, với thông điệp “Hãy tham gia giao thông an toàn để bảo vệ chính mình” đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã trực tiếp trao đổi, thông tin đến đông đảo các em học sinh về tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua; những lỗi vi phạm và một số nguyên nhân dẫn đến xảy ra các vụ tai nạn giao thông; đồng thời tuyên truyền một số quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho các em học sinh; phổ biến, hướng dẫn một số quy định mới của Luật giao thông đường bộ, trang bị các kỹ năng tham gia giao thông và các hành vi ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông.

Buổi tuyên truyên thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh

Cùng với đó, các em cũng được trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường với nhiều hình ảnh, minh chứng cụ thể. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban An toàn giao thông tỉnh, các phòng chức năng của Công an tỉnh đã phát tài liệu tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông tới các em học sinh.

Đại diện các đơn vị phát tài liệu cho ban giám hiệu nhà trường và học sinh

Trước đó, tại các trường: THCS Trường Sơn (TP Sầm Sơn), THCS Tiên Trang (Quảng Xương), THCS Hoằng Quý (Hoằng Hoá), THCS Hải Châu (thị xã Nghi Sơn), Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng chức năng của Công an tỉnh cũng phối hợp với Ban giám hiệu các nhà trường tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tới các em học sinh.

Lê Phượng