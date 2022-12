Tuyên truyền pháp luật về ATGT cho đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Chiều 13-12, tại Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hoá, Ban Thường vụ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức chương trình tập huấn, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của 101 tổ chức cơ sở đoàn thuộc Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền pháp luật về ATGT.

Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, từ đó xác định rõ trách nhiệm và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc đảm bảo trật tự ATGT; giảm thiểu tối đa các vụ TNGT liên quan đến đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia chương trình tập huấn, tuyên truyền pháp luật về ATGT.

Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên được nghe đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thông tin khái quát về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh về các thông tin, hành vi vi phạm ATGT trong thanh niên hiện nay, nhất là các vi phạm khi điều khiển xe mô tô, xe máy điện... Giáo viên Trường Trung cấp nghề Hưng Đô đã truyền đạt các kiến thức cơ bản hướng dẫn lái xe an toàn; đồng thời tổ chức, hướng dẫn thực hành, đăng ký dự thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thông tin khái quát về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã kiện toàn, ra mắt Đội xung kích đảm bảo trật tự ATGT Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2027. Đội xung kích gồm 20 thành viên đến từ các tổ chức cơ sở đoàn thuộc Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đội xung kích đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2027.

Nhiệm vụ của đội xung kích là tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp Nhân dân, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấp hành các quy định về trật tự ATGT.

Việt Hương