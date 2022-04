Tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng và phòng, chống tệ nạn ma túy cho học sinh

Đoàn Thanh niên Công an huyện Thọ Xuân phối vừa hợp với Đoàn Thanh niên Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp - Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện tổ chức chương trình “Giáo dục kỹ năng sống và tuyên truyền pháp luật về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho học sinh năm 2022”.

Tại buổi tuyên truyền, bằng kinh nghiệm công tác thực tiễn và hình thức tuyên truyền phong phú như lồng ghép các trò chơi và các ví dụ cụ thể, sinh động để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và tăng sự tương tác của các em học sinh, đoàn viên thanh niên Công an huyện Thọ Xuân đã tuyên truyền đến các học sinh các nội dung về Luật An ninh mạng và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Trong đó tập trung phân tích những tác động tích cực và những mặt trái của Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng; thực trạng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng; quy định của pháp luật và các chế tài xử lý; các kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn, phòng tránh vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh mạng.

Về tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an huyện Thọ Xuân đã giúp các em học sinh nhận biết các loại ma túy, nhất là các loại ma túy mới đang len lỏi vào học đường như tem giấy, bóng cười, nước vui; phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội về ma túy; hậu quả, tác hại của ma túy đối với con người; các quy định của pháp luật có liên quan, đồng thời hướng dẫn các em kỹ năng cần thiết để phòng tránh sa đà vào tệ nạn ma túy…

Văn Thiện