Tuyên truyền chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông trong trường học

Sáng 26-9, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông cho gần 350 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Hoằng Quý (Hoằng Hóa).

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Hoằng Quý đã được đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh, một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh và phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường bộ, như: Đi bộ an toàn, không được chở quá số người quy định trên các phương tiện giao thông, đội mũ bảo hiểm theo quy định, các biển báo và tín hiệu đèn giao thông; các mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông; hướng dẫn cách xử lý các tình huống giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Bằng sự linh hoạt, khéo léo lồng ghép nội dung tuyên truyền với các tình huống thực tế của đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, buổi tuyên truyền đã nhận được sự quan tâm, tham gia sôi nổi của các em học sinh Trường THCS Hoằng Quý.

Thông qua chương trình phối hợp, các em học sinh đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ; từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định, từng bước hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Cũng trong buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng tài liệu, sách về Luật ATGT.

