Triệt xóa tụ điểm buôn bán ma túy phức tạp tại bản Táo

Sau thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa triệt xóa tụ điểm buôn bán ma túy phức tạp của Sùng A Chá (SN 1987) ở bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

Đối tượng Sùng A Chá.

Trước đó, ngày 7-1-2021 tại một nhà nghỉ thuộc thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang đối tượng Lê Văn Vũ (SN 2001) ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước đang bán ma túy cho các đối tượng nghiện, thu giữ tại chỗ 17 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Qua đấu tranh, Lê Văn Vũ khai nhận được Sùng A Chá thuê mang ma túy xuống huyện Bá Thước tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sùng A Chá, lực lượng Công an đã thu giữ 22 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 gói heroin, 1 khẩu súng ngắn K54, 1 Flycam cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến việc buôn bán ma túy.

Tang vật vụ án.

Sùng A Chá là đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn liên huyện, liên tỉnh. Đối tượng này thường xuyên sang Lào lấy ma túy về Việt Nam tiêu thụ, sau đó thuê các đối tượng khác đi giao hàng cho khách chứ không trực tiếp đi giao dịch.

Nhà ở của Sùng A Chá cũng là điểm buôn bán ma túy phức tạp tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, thường xuyên tụ tập những đối tượng nghiện và nghi nghiện trên địa bàn đến để hoạt động buôn bán ma túy. Sùng A Chá đã mua các thiết bị thu hình và phát sóng để theo dõi các lực lượng chức năng.

Khi thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà của Sùng A Chá một số đối tượng có hành vi chống đối lực lượng Công an nhằm tạo điều kiện cho Chá tẩu thoát. Song với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn bắt được đối tượng, thu giữ tang vật và đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia vây bắt.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Thái Thanh