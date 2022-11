Triệt xóa ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh

Công an huyện Như Xuân vừa đấu tranh triệt xóa ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lê Thái Bảo, sinh năm 1998 ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Hán Văn Quyết, sinh năm 1991 và Nguyễn Thanh Long, sinh năm 1993, đều ở xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và Trần Đăng Lâm, sinh năm 1987, ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Bãi Trành, huyện Như Xuân (giáp ranh với huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy, gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức chuyên nghiệp, thường lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, người dân quên đóng, khóa cửa hoặc để xe ngoài sân không có người trông coi để tiếp cận, rút giắc cắm điện ổ khóa đấu lại điện rất nhanh để trộm cắp.

Trước tình hình trên, Công an huyện Như Xuân đã xác lập chuyên án, phân công, bố trí lực lượng xuống các địa bàn để điều tra, xác minh, đồng thời phối hợp với Công an các huyện giáp ranh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đường dây, ổ nhóm, đối tượng nghi vấn để đấu tranh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Công an các huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh) và Công an thị xã Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đồng loạt khám xét 3 đối tượng gồm: Lê Thái Bảo, sinh năm 1998 ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Hán Văn Quyết, sinh năm 1991; Nguyễn Thanh Long, sinh năm 1993, đều ở xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh khi các đối tượng này đang lẩn trốn tại Nghệ An và Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, cầm đầu ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh này là Hán Văn Quyết. Chỉ tính từ 11-10-2022 đến khi bị bắt, ổ nhóm này đã liên tiếp gây ra 7 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn xã Bãi Trành, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) và thị xã Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Toàn bộ số xe máy sau khi trộm cắp được, các đối tượng này đã đưa về nhà Lê Thái Bảo, ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn để cất giấu, rồi thuê xe vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh bán cho Trần Đăng Lâm, sinh năm 1987, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều vam phá khóa, chìa khóa đa năng và các biển số xe máy.

Mai Hà