Triệt xoá 38 điểm mua bán trái phép chất ma túy

Sau khi triệt xóa thành công giai đoạn I về đấu tranh chuyên án chung về ma túy, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh về đấu tranh giai đoạn II của Chuyên án chung 622-H, Công an TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ thuộc Cơ quan CSĐT và Công an 34 phường, xã tập trung rà soát toàn bộ các điểm, đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn để đấu tranh.

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Theo đó, ngày 2-11-2022, Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng, chia làm 30 tổ công tác phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt phá án, bắt giữ 24 vụ, 42 đối tượng, triệt xóa 38 điểm mua bán trái phép ma túy (trong đó 1 điểm trên địa bàn TP Sầm Sơn và 1 điểm trên địa bàn huyện Triệu Sơn). Chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền 2 vụ, 4 đối tượng. Thu giữ hơn 100 gói heroin; 72 túi ketamine và ma túy đá; 400 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 10 viên đạn và nhiều tang vật khác liên quan.

Điển hình, khoảng 9h ngày 2-11, tại số nhà 08/130 Trường Thi, phường Trường Thi, Công an thành phố đã triệt xoá điểm bán ma tuý, bắt giữ đối tượng Huỳnh Hưng Quý (sinh năm 1993, ở phường Trường Thi, TP Thanh Hoá), thu giữ 77 viên ma túy tổng hợp. Điều tra mở rộng vụ án, Công an thành phố đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Lê Viết Thắng (sinh năm 1987, ở thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn), thu giữ 105 viên hồng phiến, 8 gói ma túy đá và 1 túi ketamine.

Hiện Công an TP Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự các đối tượng, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng khám xét các điểm mua bán trái phép ma túy trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận.

Anh Phương