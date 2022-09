Trách nhiệm quản lý dịch vụ karaoke

Một hoạt động tưởng như chỉ gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý văn hóa là chính, bây giờ đã được cột rõ trách nhiệm vào người đứng đầu chính quyền địa phương nơi có dịch vụ karaoke. Vấn đề được đưa ra sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một quán karaoke ở tỉnh Bình Dương tối 6-9-2022 làm hơn 30 người tử vong.

Thời gian qua nhiều người từng đề xuất nên xem xét cấm dịch vụ karaoke vì đã để xảy ra rất nhiều tai tiếng. Từ việc lợi dụng phòng hát karaoke để sử dụng ma túy tập thể, mua bán dâm, làm nơi thác loạn, đến đỉnh điểm đau thương là những vụ hỏa hoạn khiến nhiều người thiệt mạng.

Đó là đề xuất đứng trên quan điểm cá nhân nhằm bớt đi tai tiếng, đau thương cho xã hội. Tuy nhiên đây là một đề xuất có phần cực đoan, bởi karaoke là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nằm trong danh mục được phép hoạt động theo quy định của pháp luật, cũng được nhiều người yêu thích. Vấn đề đặt ra là phải có sự quản lý tốt hơn, trong đó trách nhiệm của từng ngành liên quan phải cao hơn rất nhiều, trách nhiệm phối hợp trong cấp phép, giám sát hoạt động, xử lý sai phạm phải rất rõ ràng, minh bạch.

Để giải bài toán này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có ý kiến giao Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke, tăng cường hướng dẫn, tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ này. Cùng với đó, tham mưu sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh; bổ sung quy định về thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke. Quá trình cấp phép phải căn cứ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an ninh - trật tự của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đồng thời tăng mức chế tài xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định của pháp luật. UBND các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, có chế tài xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện, hoạt động không phép.

Liên quan đến dịch vụ karaoke, thời gian qua ghi nhận ở nhiều nơi vẫn còn tình trạng cấp phép hoạt động một cách dễ dãi, thậm chí cho cơ sở kinh doanh nợ điều kiện và hoàn thiện sau khi cấp phép, nhưng lại không có sự giám sát. Việc kiểm tra hoạt động cơ bản mới trên giấy tờ, nặng tính hành chính. Để tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý loại hình dịch vụ này, đòi hỏi chính quyền các địa phương, cơ quan quản lý lĩnh vực văn hóa, phòng cháy, chữa cháy, công thương phải bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện, trong đó đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Thái Minh