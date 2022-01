Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án

Sáng 6-1, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo VKSND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp, linh hoạt, sáng tạo chỉ đạo VKSND hai cấp thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác.

VKSND hai cấp hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Hoàn thành 122/122 chỉ tiêu phát sinh, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu phát sinh số liệu, trong đó có 58/59 chỉ tiêu vượt yêu cầu, 42 chỉ tiêu tăng so với năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Chất lượng, hiệu quả giải quyết án hình sự được nâng lên, các vụ án lớn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền lợi ích của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật.

Công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan được tăng cường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong năm, VKSND hai cấp thụ lý thực hành quyền công tố 2.270 vụ, 4.626 bị can; đã giải quyết 2.253 vụ, 4.593 bị can, đạt 99,3%.

Năm 2022, VKSND tỉnh đề ra các giải pháp đó là: Tiếp tục chỉ đạo VKSND hai cấp tập trung, tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống COVID-19. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hình sự, nhất là công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; đẩy mạnh công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự và hành chính ở VKSND hai cấp. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS; tăng cường kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh đã công bố quyết định của VKSND tối cao tặng Cờ thi đua của Ngành Kiểm sát Nhân dân cho VKSND tỉnh Thanh Hóa; quyết định của VKSND tối cao tặng Cờ thi đua cho 6 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối và tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát Nhân dân” cho 5 cá nhân năm 2021; công bố các quyết định khen thưởng của Viện trưởng VKSND tỉnh.

Quốc Hương