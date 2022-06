Thực hiện Thông tư 15 của Bộ Công an về cấp biển số phương tiện giao thông tại công an cấp huyện, cấp xã

Ngày 16-4-2022, Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA, ngày 16-6-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, Thông tư 15 (sửa đổi khoản 6 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA) trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức; Công an cấp huyện sẽ đăng ký, cấp biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn.

Để Thông tư 15 nhanh chóng triển khai đi vào thực tiễn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đồng loạt, triệt để việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô trên địa bàn toàn tỉnh. Bắt đầu từ ngày 21-5-2022, trên địa bàn tỉnh đã có 96 điểm đăng ký xe ô tô, mô tô, trong đó 1 điểm đăng ký xe ô tô tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ( PC08) cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại TP.Thanh Hóa, 8 điểm phân cấp mới công tác đăng ký xe ô tô, mô tô (Đông Sơn, Hà Trung, Nông Cống, Yên Định, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Quảng Xương); 69 điểm phân cấp mới công tác đăng ký xe mô tô (Công an TP.Thanh Hóa và 68 đơn vị cấp xã, phường); 18 điểm đăng ký được phân cấp công tác đăng ký xe ô tô (18 Công an cấp huyện trước đó đã được phân cấp đăng ký xe mô tô).

Công an tỉnh cũng đã tổ chức 1 lớp tập huấn tại tỉnh và 18 lớp tập huấn tại huyện về nghiệp vụ công tác đăng ký xe cho 215 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trực tiếp làm công tác đăng ký xe và đã phối hợp với Cục C08 tạo tài khoản cho 215 CBCS. Thành lập 2 tổ kiểm tra, hướng dẫn thường trực hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sỹ Đội Đăng ký quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Quảng Xương thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sỹ Đội Đăng ký quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an thị xã Nghi Sơn hoàn thiện các thủ tục hành chính.

Đối với các đơn vị công an cấp huyện được phân cấp công tác đăng ký xe đã bố trí phòng tiếp công dân, cán bộ triển khai thực hiện công tác đăng ký xe cho công dân.

Công an thị xã Nghi Sơn bố trí phòng tiếp công dân rộng rãi để người dân đến đăng ký xe ô tô, xe mô tô.Tính hết ngày 31-5, Công an thị xã Nghi Sơn đã làm thủ tục, cấp biển số xe ô tô cho 60 trường hơp; 9 xã, phường làm thủ tục, cấp biển số xe mô tô cho 55 trường hợp.

Cán bộ Công an thị xã Nghi Sơn kiểm tra số máy xe ô tô sau khi thực hiện xong các thủ tục hành chính.

Công an huyện Hoằng Hóa bố trí nơi đăng ký xe ô tô, xe mô tô ngay cổng vào trụ sở cơ quan, thuận tiện cho người dân đến làm thủ tục đăng ký xe.

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông từ ngày 21 đến 31-5-2022, các đơn vị công an được phân cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đăng ký mới 469 xe ô tô (PC08 thực hiện đăng ký mới cho 132 trường hợp; Công an các huyện, thị xã, thành phố 337 trường hợp), 1.103 xe mô tô, xe máy điện (trong đó cấp xã là 84 trường hợp)

Công an xã Thạch Lập (Ngọc Lặc) kiểm tra số máy, số khung xe mô tô.

Mức lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông và hòm thư góp ý được các đơn vị niêm yết công khai trong phòng tiếp công dân.

Công an Phường Hải Thượng (Thị xã Nghi Sơn) làm thủ tục cho người dân đến đăng ký xe mô tô, đồng thời trực tiếp trao biển số xe cho người dân. Anh Nguyễn Trường Thắng ở tổ dân phố Cao Bắc, phường Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn) là người đầu tiên bấm biển số xe mô tô tại Công an phường Hải Thượng, chia sẻ: “Tôi thấy việc phân cấp về cho công an xã, phường thực hiện các thủ tục đăng ký xe máy cho người dân là chủ trương đúng của Bộ Công an. Bởi, người dân không phải đi xa, không mất thời gian đợi chờ. Làm tại địa phượng, cán bộ công an phường tận tình hướng dẫn làm các thủ tục một cách nhanh chóng, tiện lợi”.

Đại úy Bùi Sỹ Toàn, cán bộ được phân công nhiệm vụ thực hiện các thủ tục đăng ký xe ô tô, xe mô tô cho người dân trao biển số xe cho em Hoàng Thị Nga ở xã Quảng Phúc (Quảng Xương).

Công an huyện Bá Thước trao biển số xe máy cho công dân.

Tô Dung - Tiến Đông