Thông báo truy tìm bị hại

Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Thanh Hóa thông báo truy tìm người bị hại trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 8-5-2022 tại lô 16 N9, MB 2125 phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 8-5-2022 tại lô 16 N9, MB 2125 phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an T.P Thanh Hóa đang thụ lý điều tra vụ án hình sự đối với Cao Văn Tuấn, sinh năm 1994, trú tại Xóm Nam Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An cùng đồng bọn là Bùi Văn Biển, sinh năm 1993; Bùi Thị Thế, sinh năm 1992 (Thế là vợ của Biển), trú tại Xóm Thái Thịnh, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 8-5-2022 tại lô 16 N9, MB 2125 Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình điều tra xác định: Cao Văn Tuấn, Bùi Văn Biển, Bùi Thị Thế đã bàn bạc thống nhất cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Với phương thức, thủ đoạn: Thế đóng vai là nhân viên công ty phân phối sản phẩm hàng tiêu dùng, đi tìm giới thiệu bán sản phẩm hàng tiêu dùng cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, với giá thấp hơn giá thị trường (nhưng cao hơn giá gốc) để tạo niềm tin cho người mua hàng. Sau khi bán được sản phẩm thì Thế tiếp tục giới thiệu thêm các mặt hàng tạp hóa khác có giá ưu đãi, nếu chủ cửa hàng đồng ý mua thì Thế giới thiệu để Tuấn đến chào bán thêm các mặt hàng tạp hóa khác như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu... Tuấn đóng vai trò là người của công ty “TỔNG KHO PHÂN PHỐI HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM HỆ THỐNG SIÊU THỊ TOÀN QUỐC - GOOD WILJSC; địa chỉ: Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, Km8, đường Thăng Long, Nội Bài; 222 Trần Duy Hưng, P.Trung Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội” , là người trực tiếp giới thiệu bán sản phẩm cho chủ cửa hàng và đứng ra giao dịch, ký kết hợp đồng, nhận tiền đặt cọc, sau đó chặn liên lạc với chủ cửa hàng để chiếm đoạt số tiền đặt cọc; còn Biển đóng vai trò là người lái xe ô tô đưa Tuấn đi giao dịch, ký kết hợp đồng và mang các sản phẩm vào cửa hàng tạp hóa để Tuấn giới thiệu, chào bán, tạo niềm tin cho người mua hàng.

Các đối tượng sử dụng những tên giả để giới thiệu, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Cao Văn Tuấn sử dụng tên giả là Nguyễn Văn Dũng; Bùi Thị Thế sử dụng tên giả là Bùi Thị Thanh; Bùi Văn Biển thì không giới thiệu tên trong quá trình lừa đảo.

Các đối tượng sử dụng các số điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: 0878785340; 07880187; 096825109; 0988697230; 0974286517;

Tài khoản ngân hàng: 0786682695 mang tên CAO VAN TUAN; 1018886546 mang tên BUI THI THE, 102889935757 mang tên BUI VAN BIEN; 109820678789 mang tên LE VAN TAM các tài khoản trên đều mở tại ngân hàng Vietinbank.

Phương tiện các đối tượng sử dụng: 01 xe ô tô nhãn hiệu KIA Morning van màu trắng, gắn biển kiểm soát 37D - 021.57; 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave RSX màu đỏ - đen, gắn biển kiểm soát 37F1 - 654.43.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thanh Hóa thông báo để các cá nhân, tổ chức đã bị Cao Văn Tuấn, Bùi Văn Biển, Bùi Thị Thế lợi dụng chiếm đoạt tiền và tài sản bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Thanh Hóa, địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa. Số điện thoại liên hệ 0912393391 (Điều tra viên Nguyễn Khắc Vương) để được hướng dẫn hoặc trình báo với Công an địa phương nơi xảy ra sự việc để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

