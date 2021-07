Thanh Hóa tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ

Theo báo cáo của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng 7-2021 toàn tỉnh đăng ký mới 987 xe ô tô, 7.669 xe mô tô, 992 xe máy điện, nâng tổng số xe hiện đang quản lý trên địa bàn lên 120.510 xe ô tô, 2.037.603 xe mô tô, 106.615 xe máy điện.

Vào giờ cao điểm, người và phương tiện tham gia trên tuyến đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa) tăng cao.

Phương tiện xe cơ giới đường bộ những năm gần đây trên địa bàn tỉnh tăng cao và thực tế cho thấy vào những ngày nghĩ, ngày lễ, ngày tết, người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, đã gây ùn tắc giao thông cục bộ trên một số tuyến đường giao thông, nhất là địa bàn TP Thanh Hóa…

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trước sự gia tăng của các loại phương tiện, các ngành là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng công an, Thanh tra Giao thông - Vận tải… đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, có giải pháp chống ùn tắc giao thông tại các tuyến đường giao thông, địa bàn trọng điểm, nhất là TP Thanh Hóa.

Xuân Hùng