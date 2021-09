Tăng cường phát hiện, xử phạt các hành vi vi phạm phòng, chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, cả nước đang phải căng mình phòng, chống dịch với ý chí “chống dịch như chống giặc” cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân ra sức chiến đấu với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”. Vậy mà, vẫn có những cá nhân không chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch; đưa các thông tin sai sự thật, gây kích động, hoang mang dư luận xã hội làm cho người dân có lúc cảm thấy bất an, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 được các xã, phường trên địa bàn TP Sầm Sơn lập nhằm tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Sau khi trên địa bàn huyện Nông Cống có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đến nay, một số người sử dụng mạng xã hội facebook đã đăng những thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Nông Cống, Như Thanh, TP Thanh Hóa. Điển hình, ngày 28-8, Công an huyện Nông Cống phát hiện tài khoản facebook “Thuận Lê” đăng tải thông tin về nguồn làm lây lan dịch bệnh và danh sách 11 học sinh ở huyện Như Thanh dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi được đăng tải, thông tin đã thu hút nhiều người xem và bình luận khiến dư luận người dân trên địa bàn huyện Nông Cống và Như Thanh hết sức hoang mang. Ngày 29-8, Công an huyện Nông Cống tiếp tục phát hiện trên mạng internet tài khoản facebook “Cuong Dovan” đăng tải bài viết và hình ảnh nhiều thi thể người chết do nhiễm bệnh COVID-19 kèm theo chú thích hình ảnh xảy ra ở “Nông Cống quê tôi”. Đây là những thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn 2 huyện Như Thanh, Nông Cống; thông tin quy chụp về nguồn gốc lây lan dịch bệnh trên địa bàn Nông Cống.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Thanh Hóa cũng đã phát hiện tài khoản facebook “Quý Đoàn” đã đăng tải 2 bài viết không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh trong hội nhóm Hội Lái xe 36 Thanh Hóa với hơn 14 ngàn thành viên, thu hút hơn hàng chục lượt bình luận, chia sẻ. Tài khoản “Hoang Hai Duong” đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình cách ly của các trường hợp F2 trên địa bàn phường Tào Xuyên, gây xôn xao dư luận trong Nhân dân...

Không chỉ đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận trong quần chúng Nhân dân mà một số đối tượng còn ngang nhiên “phớt lờ” lệnh cấm tổ chức các hoạt động tụ tập đông người. Đơn cử như sáng ngày 25-8, ông Nguyễn Đình Lộc, chủ quán karaoke Lộc Căng, ở thôn Dân Tiến, xã Thiệu Chính (Thiệu Hóa) vẫn đồng ý cho 4 người ở huyện Yên Định đến quán hát karaoke. Trong quá trình hát, một trong 4 đối tượng đã vay của Lộc để trả nợ, nhưng khi về không có tiền trả, Lộc đã bắt giữ cả 4 người ở lại quán khi nào gia đình mang tiền đến trả mới cho về. Trước sự việc trên, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Đình Lộc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Tiến hành xét nghiệm ma túy với các đối tượng liên quan, cơ quan công an phát hiện 3 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Hay như một số trường hợp trở về địa phương từ vùng có dịch nhưng cố tình khai báo y tế không trung thực để tránh việc đi cách ly tập trung, hoặc không thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế tại nhà... đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với chúng tôi về công tác tuyên truyền, kiểm tra xử phạt các vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Sầm Sơn, Thượng tá Nguyễn Việt Hưng, Trưởng Công an TP Sầm Sơn cho biết: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Công an TP Sầm Sơn đã tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện các cá nhân, tổ chức, các hộ kinh doanh không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Về cơ bản, đa phần người dân đồng tình và ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương; chấp hành nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế khuyến cáo... Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người dân còn lơ là, chủ quan mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch. Trước thực trạng trên, Công an TP Sầm Sơn đã tham mưu Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định phòng, chống dịch; đồng thời thành lập các tổ kiểm tra tại khu vực công cộng, các chợ để tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật về dịch bệnh COVID-19; kích động, gây hoang mang trong Nhân dân và các hành vi lợi dụng tình hình dịch để trục lợi... Tính từ ngày 2-5 đến 31-8, lực lượng công an trên địa bàn TP Sầm Sơn đã tham mưu cho chính quyền các cấp ra quyết định xử phạt 143 trường hợp, với số tiền 241.850.000 đồng.

Trung tá Tống Văn Kỉnh, Phó trưởng Công an huyện Triệu Sơn cho biết: Với quan điểm kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, góp phần phòng ngừa, răn đe và nâng cao ý thức tự giác, tự bảo vệ cho người dân. Tính từ ngày 12-5 đến ngày 19-8-2021, lực lượng công an đã tham mưu cho chính quyền các cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 318 trường hợp, với số tiền 473.000.000 đồng. Trong đó có 2 cơ sở karaoke hoạt động trong thời gian tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu; 11 trường hợp từ chối hoặc trốn tránh các biện pháp cách ly y tế; 1 trường hợp “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền”; 304 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng...

Theo số liệu từ Sở Y tế Thanh Hóa, đến 12 giờ ngày 4-9, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 1.978 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền phạt 3.466.850.000 đồng. Trong đó, các hành vi vi phạm chủ yếu là không đeo khẩu trang nơi công cộng; từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế; không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch; không khai báo y tế kịp thời... Ngoài ra, tính từ ngày 27-4 đến 20-8, các lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện, xử lý 31 trường hợp chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong Nhân dân.

Có thể nói, trước bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, số lượng ca lây nhiễm tăng nhanh, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm thần tốc, mạnh mẽ, nghiêm ngặt các giải pháp; cương quyết ngăn chặn, đẩy lùi, hạn chế tối đa số người nhiễm, không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn. Vì vậy, hơn lúc nào hết ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, cả hệ thống chính trị, mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch, cùng chung sức, đồng lòng tự giác nhắc nhở nhau chấp hành đúng các quy định để nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất, nhằm thực hiện thành công “Mục tiêu kép”, vừa chiến thắng đại dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Ngân Hà