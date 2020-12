Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp cuối năm

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông.

Dịp cuối năm, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành tổng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Thời gian gần đây, tại TP Thanh Hóa, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng bia rượu có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để kiềm chế tai nạn giao thông Công an TP Thanh Hóa đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn vào buổi tối trên các tuyến đường trọng điểm. Bên cạnh việc cắm chốt, hiện nay công an thành phố đang tăng cường tuần tra lưu động phát hiện và dừng các phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị lập biên bản xử phạt theo quy định và tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an TP Thanh Hóa yêu cầu lực lượng CSGT không sử dụng phễu thổi để kiểm tra nồng độ cồn mà dùng ống thổi một lần. Khi kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, quy trình thao tác sử dụng thiết bị, hướng dẫn và đề nghị người bị kiểm tra tuân thủ, bảo đảm an toàn cho bản thân và người làm nhiệm vụ.

Thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Trước những tiềm ẩn tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT và công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tập trung kiểm soát, xử lý theo chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn trên phạm vi toàn tỉnh. Để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm đạt hiệu quả, lực lượng CSGT đã tổ chức tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm, các buổi tối, các ngày nghỉ, ngày lễ. Cùng với biện pháp phạt tiền, tước giấy phép lái xe, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị lực lượng CSGT lập hồ sơ, gửi thông báo về địa phương, cơ quan, đơn vị người vi phạm. Phòng CSGT đã tham mưu cho Công an tỉnh triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhất là tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông. UBND tỉnh ban hành quy định cấm cán bộ, công chức, viên chức sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính và khi tham gia giao thông. Ban An toàn giao thông tỉnh đã phát hàng nghìn tờ rơi, treo khẩu hiệu, pa nô, áp phích có nội dung tuyên truyền về tác hại của rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông; thông báo rộng rãi mức xử phạt người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 28.033 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 78 tỷ đồng; trong đó, kiểm tra, xử lý 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 8 tỷ đồng. Điển hình, ngày 2-12, tại km 226+500 Quốc lộ 10 thuộc thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tổ tuần tra, kiểm soát đội 7 kiểm tra, phát hiện xe ô tô BKS 36C-28084 do lái xe L.Ng.H., sinh năm 1992, ở thị xã Nghi Sơn điều khiển vi phạm: Điều khiển xe trên đường trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/1 lít khí thở. Cơ quan chức năng đã tạm giữ phương tiện 7 ngày, xử phạt 17.000.000 đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5 tháng.

Từ nay đến cuối năm, tình hình trật tự, an toàn giao thông được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Để kiểm soát tình hình, lực lượng CSGT trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng. Trong đó, cùng với công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ, lực lượng công an sẽ tăng cường phối hợp xử lý các vi phạm trên các tuyến từ thành thị đến nông thôn nhằm góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu, bia không lái xe”.

Quốc Hương