Tăng cường các giải pháp phòng, chống mại dâm

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3.968 cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh mại dâm, gồm 1.170 cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê,...), 2 vũ trường, 565 cơ sở kinh doanh karaoke, cơ sở tẩm quất - massage và 2.231 cơ sở kinh doanh khác. Tuy tình hình hoạt động mại dâm chưa thành điểm nóng nhưng diễn biến khá phức tạp, nhất là hoạt động mại dâm có sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác.

Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngọc Lặc.

Nhiều khó khăn, thách thức

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, các đối tượng chủ chứa, môi giới và gái mại dâm dùng nhiều thủ đoạn và phương thức hoạt động ngày càng tinh vi như: chủ chứa, chủ nhà nghỉ không trực tiếp nuôi, quản lý gái mại dâm mà thường giấu mặt điều hành gái bán dâm qua điện thoại; các đối tượng môi giới, gái bán dâm hoạt động tự do thường để lại số điện thoại liên lạc cho chủ nhà nghỉ, khách sạn, nhân viên lễ tân, bảo vệ,... của khách sạn, nhà nghỉ để khi khách có nhu cầu thì sẽ liên hệ; người bán dâm, người mua dâm sử dụng các trang website, dịch vụ trực tuyến, “diễn đàn”, trang mạng xã hội như facebook, zalo, telegram... để đăng ảnh gợi cảm, làm quen, “chát sex” tìm đối tác mua, bán dâm,... gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng.

Trong khi đó, một số quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm đã không còn phù hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống mại dâm trong tình hình mới. Việc triển khai lồng ghép chương trình phòng, chống mại dâm với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội chưa được linh hoạt. Việc quản lý của các cơ quan chức năng đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn, massage... còn lỏng lẻo, nhiều sơ hở. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Mặt khác, nhận thức của một bộ phận người dân còn lệch lạc, có lối sống buông thả, tự do, chưa coi trọng việc phòng, chống mại dâm tại nơi mình sinh sống. Một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa thực sự quan tâm công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống mại dâm nên chưa đạt được hiệu quả mong muốn.

Các giải pháp căn cơ

Nhằm giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; hạn chế các ảnh hưởng do tệ nạn mại dâm (TNMD) gây ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023; kế hoạch kiểm tra liên ngành về phòng, chống TNMD, kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023, cùng nhiều văn bản chỉ đạo khác.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị có liên quan đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm năm 2023. Đồng thời, tích cực chỉ đạo các đơn vị thành viên tăng cường công tác phòng, chống TNMD, không để xảy ra tình trạng phức tạp về TNMD tại địa bàn dân cư. Đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền được các sở, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

6 tháng đầu năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức 10 hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống TNMD với hơn 6.000 học viên, sinh viên và cán bộ giáo viên tham dự; tổ chức in và cấp phát 10.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống mại dâm cho các huyện, thị xã, thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn cho gần 250 cán bộ tuyên truyền viên cơ sở về công tác biên tập, viết tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã xây dựng các chuyên mục với hàng trăm tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm.

Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép hoạt động phòng, chống mại dâm vào phong trào “Xây dựng trường học hạnh phúc”. 100% các đơn vị thuộc sở tổ chức các hoạt động mít tinh, ra quân biểu dương lực lượng, hưởng ứng tuyên truyền “Tháng cao điểm phòng, chống ma túy, mại dâm”... Kết quả, có hơn 120.812 học sinh ở các trường trung học phổ thông và 52.421 lượt cán bộ giáo viên, nhân viên được tham gia tuyên truyền và có những kiến thức cơ bản trong phòng, chống mại dâm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm. Tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các thôn, tổ dân phố; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm. Lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; an sinh, trợ giúp xã hội; phòng chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống mua bán người. Gắn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Thực hiện nhiệm vụ của mình, viện kiểm sát hai cấp đã tăng cường công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nhất là tố giác, tin báo tội phạm về mại dâm. Các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp đã có sự phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mại dâm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và quy chế phối hợp giữa ba ngành. Qua kiểm tra liên ngành tại 236 cơ sở kinh doanh dịch vụ đã phát hiện 1 cơ sở vi phạm về phòng, chống mại dâm. Lực lượng công an các cấp đã bắt, xử lý 9 vụ liên quan đến hoạt động mại dâm, bắt giữ 47 đối tượng. Trong đó có 12 chủ chứa, môi giới mại dâm, 18 gái mại dâm, 17 người mua dâm. Tính đến hết tháng 6 năm 2023, viện kiểm sát các cấp đã thụ lý 7 vụ, 13 bị can. Tòa án thụ lý giải quyết 5 vụ, 11 bị cáo.

Công tác tuyên truyền, quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tổ chức, đoàn thể ở các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống TNMD. Qua đó, góp phần đẩy lùi, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Bài và ảnh: Mai Phương