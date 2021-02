Sử dụng pháo hoa - Cảnh tỉnh người dùng (Bài 3): Giữ bình yên từ mỗi nhà, mỗi khu dân cư

Để có một đêm giao thừa không tiếng pháo là nhiệm vụ khá khó khăn, vì vậy các lực lượng chức năng đã và đang vào cuộc một cách quyết liệt và trách nhiệm.

Công an xã Định Tăng (Yên Định) tuyên truyền quy định của pháp luật về sử dụng pháo hoa đến người dân trên địa bàn xã

Tuyên truyền - công cụ để nâng cao nhận thức

Nhằm triển khai nghiêm Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo… Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị yêu cầu Công an tỉnh phối hợp, hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã ký cam kết về việc không để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Để người dân hiểu rõ về các hành vi bị cấm trong quản lý và sử dụng pháo, trong các tờ rơi được gửi đến tay mỗi người dân hay các pano được treo tại các trục đường chính, khu dân cư đông người… Công an xã Định Tăng (Yên Định) luôn kèm các hình ảnh và nội dung cụ thể, các hành vi bị cấm trong quản lý, sử dụng pháo. Kèm theo đó là các nội dung quy định về xử phạt hành chính, hình sự đối với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo.

Là một trong những hộ dân kinh doanh trên địa bàn được Công an xã Định Tăng đến vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý, sử dụng pháo, bà Phạm Thị Tường ở thôn Hoạch, xã Định Tăng cho biết: “Sau khi được các đồng chí Công an xã trao đổi, giải đáp thắc mắc về quy định được sử dụng pháo theo Nghị định 137 của Chính phủ tôi đã hiểu và cũng đã nhắc nhở người thân trong gia đình tuyệt đối không được buôn bán, tàng trữ hay sử dụng pháo trái quy định của pháp luật”.

Đại uý Nguyễn Văn Phong, Trưởng Công an xã Định Tăng cho biết: Theo số liệu thống kê, xã Định Tăng có khoảng 1.825 người đi làm ăn xa. Những năm trước ở địa bàn xã đã từng xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép.

Công an xã đã xây dựng kế hoạch, rà soát các nhóm đối tượng để tập trung tuyên truyền, nhất là đối với các nhóm đối tượng thuộc nguy cơ cao về sử dụng, buôn bán pháo trái phép.

Lực lượng Công an đã đề nghị đối tượng hoặc người thân viết cam kết không sử dụng, tàng trữ và buôn bán pháo trái phép theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, thường xuyên phân công cán bộ, phối hợp với các đơn vị theo dõi, bám sát, nắm chắc tình hình để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Còn đồng chí Phạm Quang Hạnh, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an huyện Nông Cống cho biết: Huyện đã làm tốt công tác nắm địa bàn, rà soát đối tượng, điều tra cơ bản và phân nhóm đối tượng như: Lập danh sách các nhóm đối tượng nhiều pháo; nhóm nhà xe; nhóm lái xe tuyến biên giới, giáp ranh; công dân lái tàu; đối tượng xã hội. Đối với từng nhóm, giao Công an các xã nắm bắt, đến từng gia đình các nhóm đối tượng để vận động, tuyên truyền và ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển pháo trái phép.

Cùng với công tác tuyên truyền trực tiếp, Công an huyện cũng chú trọng phối hợp với các đơn vị chức năng quan tâm, nâng cao chất lượng tuyên truyền cả về hình thức lẫn nội dung, đối tượng và địa bàn tuyên truyền. Quá trình thực hiện có sự lồng ghép, phối hợp các hình thức tuyên truyền với nhau để phát huy được tác dụng, hiệu quả, như tổ chức trên hệ thống truyền thanh, sử dụng xe loa tuyên truyền lưu động. Tổ chức tuyên truyền tại các trường THPT, THCS cho gần 8.000 học sinh, giáo viên. Treo khẩu hiệu tại trục đường chính các xã, thị trấn. Đăng tải, chia sẻ bài viết tuyên truyền các quy định của pháp luật, hoạt động của chính quyền, lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm về vật liệu nổ, pháo và đồ chơi nguy hiểm trên các fanpace của huyện và 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tổ chức ký gần 35.000 bản cam kết cho các hộ kinh doanh hàng tạp hoá, học sinh. Lập 30 điểm tiếp nhận thu hồi vật liệu nổ, pháo tại trụ sở Công an huyện và UBND các xã, thị trấn.

Đẩy mạnh thực hiện “tuần tra kép”

Công an xã Tế Thắng (Nông Cống) thực hiện nhiệm vụ tuần tra đêm trong dịp giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Gần 1 tháng nay, cứ từ 22h đến 2h hôm sau, Công an xã Tế Thắng (Nông Cống) lại thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường xuyên. Trong cái lạnh giá của đêm đông, những chiến sỹ công an xã vẫn miệt mài tuần tra trên mỗi cung đường, mỗi ngõ, xóm để bảo vệ “giấc ngủ cho Nhân dân, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm lẽ sống của đời mình”.

Từ những ca tuần tra như thế, không ít lần phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Đại uý Đặng Hoài Thanh, Trưởng Công an xã Tế Thắng cho biết: Để thực hiện tốt mục tiêu “để một giao thừa không tiếng pháo”, Công an xã luôn làm tốt nhiệm vụ tuần tra “kép” đó là tổ chức tuần tra vũ trang và tuần tra Nhân dân trên địa bàn xã. Trong đó, đối với tuần tra Nhân dân, Công an xã đã huy động sự vào cuộc, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã, các tổ an ninh - trật tự tham gia thực hiện. Đối với phương án tuần tra vũ trang, Công an xã thường tổ chức thực hiện ra quân tại các điểm chợ, trường học, khu dân cư đông đúc… Mục đích của nhiệm vụ này là nhằm thông qua công tác tuần tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội và hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong đó, tập trung vào các đối tượng sử dụng, tàng trữ, mua bán pháo trái phép; sử hung khí, vũ khi nguy hiểm để gây án, gây rối trật tự công cộng…

Để công tác tuần tra đạt hiệu quả cao nhất, lãnh đạo Công an huyện Nông Cống đã quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung đúng trọng tâm, nhiệm vụ, đúng đối tượng đấu tranh; phải đảm bảo đúng tư thế, tác phong điều lệnh Công an Nhân dân, có thái độ ứng xử văn hóa, đúng mực khi tiếp xúc với Nhân dân và chấp hành nghiêm các quy định của ngành, của pháp luật và quy trình công tác.

Đến thời điểm hiện tại, do chủ động triển khai các biện pháp công tác, tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân nên tình hình an ninh - trật tự, việc quản lý và sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh, nhất là địa bàn các xã, thị trấn được cơ bản bảo đảm ổn định, chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng.

Tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng Công an cùng sự phối hợp, tự giác, ý thức và hiểu biết của Nhân dân, thời khắc giao thừa chào Xuân Tân Sửu 2021 người dân sẽ được vui xuân, đón Tết bình yên, an toàn.

Lê Phượng