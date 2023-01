Ra mắt mô hình dân vận khéo vận động lái xe tắc xi tham gia đảm bảo ATGT, phòng chống tội phạm

Ngày 30-1, Công an thị xã Nghi Sơn tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động lái xe tắc xi, dịch vụ vận tải đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị xã.

Lễ ra mắt mô hình.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an thị xã Nghi Sơn đã công bố Quyết định thành lập, quy chế hoạt động và thông qua các thành viên Ban Chỉ đạo mô hình dân vận khéo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động lái xe tắc xi, dịch vụ vận tải đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị xã gồm 45 thành viên, do đồng chí Trưởng Công an thị xã làm trưởng ban.

Nhiệm vụ trọng tâm của mô hình là tuyên truyền, vận động nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp, ý thức trách nhiệm và khả năng xử lý tình huống của các chủ xe, lái xe tắc xi, lái xe dịch vụ vận tải trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật; hướng dẫn các chủ xe, lái xe tắc xi, dịch vụ vận tải tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng trên địa bàn thị xã trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an thị xã Nghi Sơn, các đơn vị liên quan trong thời gian tới cần tăng cường công tác vận động, tuyên truyền cho đội ngũ nhân viên lái xe tắc xi, dịch vụ vận tải hiểu và phối hợp thực hiện nhằm từng bước ngăn ngừa tội phạm; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, bám sát các nội dung kế hoạch của mô hình để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Đồng thời, Công an thị xã cần xử lý nhanh chóng các thông tin được cung cấp và triển khai công tác thi đua khen thưởng kịp thời cho các thành viên tham gia mô hình để phát huy sức mạnh tập thể, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, cùng thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra trong năm 2023.

Lãnh đạo Công an thị xã Nghi Sơn thực hiện dán lô gô biểu trưng của mô hình dân vận khéo lên xe tắc xi của hãng Mai Linh.

Tại buổi lễ, Công an thị xã Nghi Sơn đã thực hiện ký giao ước thi đua giữa các đội, công an các xã, phường và thực hiện dán lô gô biểu trưng mô hình lên hãng xe tắc xi Mai Linh Nghi Sơn.

Sỹ Thành - Trung Kiên