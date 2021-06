Phát hiện nhiều "xe gian" khi người dân đăng ký sang tên, đổi chủ

Từ đầu năm 2021 đến nay thông qua công tác đăng ký quản lý phương tiện, Đội đăng ký, quản lý phương tiện, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 3 trường hợp mô tô thay đổi số khung, số máy hoặc làm giấy đăng ký giả để sang tên đổi chủ.

Mới đây, chị N.T.T ở số nhà 04/293 phố Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa để làm thủ tục sang tên di chuyển đối với chiếc xe mô tô BKS: 36P9-9772, nhãn hiệu Honda, loại PS, có số may: JF14E6007559KTFE1, số khung: ZDCJF17A06F007832, màu sơn xanh do anh N.S.L, ở thôn 5 xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương đứng tên trong đăng ký xe ủy quyền. Thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, Đội đăng ký, quản lý phương tiện đã tiến hành tra cứu và giám định giấy tờ, biển kiểm soát của chiếc xe nói trên thì phát hiện biển xe mô tô BKS: 36P9-9772 chủ xe là P.V.K ở xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, nhưng số khung, số máy, nhãn hiệu, màu sơn không trùng với chiếc xe nói trên.

Mặt khác, theo kết quả tra cứu số máy, số khung của chiếc xe trên, chủ xe lại là N.T.T.H ở phố Kim Mã, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Qua giám định thì biển kiểm soát xe và đăng ký xe đều là giả. Căn cứ vào kết quả tra cứu và giám định, Đội đăng ký, quản lý phương tiện, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu chị N.T.T viết báo cáo sự việc, lập biên bản, ra quyết định tạm giữ hồ sơ và phương tiện để bàn giao cho Công an Thành phố Thanh Hóa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trung tá Bùi Thanh Hà, Phó Đội trưởng Đội đăng ký, quản lý phương tiện, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thời gian gần đây, qua công tác đăng ký quản lý phương tiện tại phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều trường hợp người dân khi đến sang tên, đổi chủ hoặc chuyển vùng phương tiện mới biết mình mua phải “xe gian” kể cả xe ô tô.

Nhưng cũng có không ít trường hợp do ham rẻ nên đã chấp nhận mua xe không rõ nguồn gốc xuất xứ nên đã bị tịch thu ngay khi đến làm thủ tục đăng ký xe. Tuy nhiên, một số trường hợp do vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi được lực lượng xử lý mời lên làm việc mới biết là mình bị lừa.

Nhiều trường hợp có thủ đoạn hết sức tinh vi, các xe được nhập lậu về Việt Nam hoặc là xe trộm cắp được các đối tượng làm giả toàn bộ hồ sơ, giấy tờ xe, đục lại số khung, số máy… rồi bán cho người tiêu dùng có nhu cầu. Chủ phương tiện yên tâm sử dụng những phương tiện này mà không hề hay biết cho đến khi vô tình vi phạm Luật giao thông đường bộ hoặc làm thủ tục sang tên di chuyển thì mới được lực lượng Công an thông báo phương tiện hoặc giấy tờ xe không hợp lệ.

Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không nên hám lợi để mua, bán những chiếc xe nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc đã được làm giả giấy tờ vì đây là những hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp bị lực lượng Công an phát hiện, chủ phương tiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu phương tiện. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể sẽ bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

TT