Niềm vui chờ ngày đặc xá

Đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đối với người đang chấp hành án phạt tù có quá trình học tập, lao động, cải tạo tốt. Năm nay, nhân dịp Quốc Khánh 2-9 và kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước, ngày 1-7 Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 766 về đặc xá năm 2022.

Trại Tạm giam Công an tỉnh làm tốt công tác quản lý, cải tạo can phạm, phạm nhân.

Nhận thức rõ ý nghĩa của công tác đặc xá, ngay sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương về công tác đặc xá năm 2022, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác đặc xá, làm tốt công tác giúp đỡ người được đặc xá trở về tái hoà nhập cộng đồng. Đồng thời, thành lập Tiểu ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh và các Hội đồng xét đề nghị đặc xá của Trại tạm giam, Công an các huyện, thị xã, thành phố có phạm nhân đề nghị đặc xá.

Theo đó, trong đợt xét đặc xá dịp 2-9 năm nay có 20 phạm nhân hiện đang cải tạo và thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an cấp huyện đủ điều kiện được xét đặc xá. Đến thời điểm này, Tiểu ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh đã báo cáo Tổ thẩm định liên ngành tiến hành kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ, danh sách các phạm nhân đủ điều kiện trong thời gian chấp hành án phạt tù tính đến ngày 20-8-2022, được Hội đồng xét duyệt đề nghị đặc xá của Trại tạm giam và Cơ quan thi hành án Công an cấp huyện đề nghị xét đặc xá năm 2022. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ; đã chấp hành án phạt tù ít nhất là một phần hai thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn; đã chấp hành xong các hình phạt bổ sung, bồi thường dân sự, án phí theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Lê Bá Chinh, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: Thực hiện Quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước, thời gian qua Trại tạm giam Công an tỉnh đã phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc các Quyết định đặc xá đến cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân đang giam giữ, cải tạo tại các phân trại; tổ chức niêm yết công khai các quy định, hướng dẫn về công tác đặc xá để phạm nhân và gia đình nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, qua đó hiểu rõ các điều kiện, tiêu chuẩn được xét đề nghị đặc xá năm 2022. Đặc biệt, Trại tạm giam đã tổ chức cho các tổ, đội phạm nhân họp để tự so sánh, đối chiếu các điều kiện, tự đánh giá và viết đơn xin được đặc xá. Phối hợp với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hỗ trợ, xác minh và trả lời về những trường hợp phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá. Đây là một trong những cơ sở rất quan trọng để Trại tạm giam tiến hành rà soát, báo cáo một cách khách quan, đảm bảo đúng đối tượng.

Phạm nhân Trịnh Xuân Thắng (ngoài cùng bên phải) chăm chỉ lao động, cải tạo chờ ngày đặc xá.

Được đề nghị đặc xá lần này, phạm nhân Trịnh Xuân Thắng, sinh năm 1995 ở phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa là người có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo và mất sớm. Mặc dù gia cảnh nghèo khó, nhưng Thắng đã cố gắng và nỗ lực trong học tập, từng tốt nghiệp Đại học Y dược cổ truyền. Tuy nhiên, đầu năm 2019 do bị bạn bè rủ rê, Thắng đã tham gia làm giả con dấu, rao bán trên mạng, sau đó bị Công an bắt và bị Tòa án Nhân dân Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tuyên án 39 tháng tù giam. Cuối tháng 5-2021, Thắng trả án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Sau hơn 1 năm thụ lý án, do cải tạo tốt nên Trịnh Xuân Thắng đã được xét đề nghị tha tù trước thời hạn 6 tháng.

Chia sẻ niềm vui này, Trịnh Xuân Thắng cảm động cho biết: Trong quá trình chấp hành án, bản thân đã rất cố gắng cải tạo. Nhận được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, đợt này tôi được đề nghị đặc xá, đó là điều rất may mắn và hạnh phúc. Khi về với cộng đồng, tôi sẽ phấn đấu làm ăn lương thiện, cố gắng thực hiện ước mơ trở thành bác sỹ giỏi, mở được phòng khám chữa bệnh cứu người, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội, không tái phạm tội.

Phạm nhân Hà Văn Tân, sinh năm 1973, ở thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, hiện đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Quan Sơn với mức án 30 tháng tù giam về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình cải tạo, do ăn năn với hành vi phạm tội của mình, Tân đã luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu và được đưa vào diện xét đề nghị đặc xá năm 2022. Đây là cơ hội lớn để Tân phấn đấu, quyết tâm làm lại cuộc đời, cố gắng lao động, cải tạo tốt để trở thành người có ích cho xã hội, sớm hòa nhập với gia đình và cộng đồng.

Chỉ còn ít ngày nữa, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đối với các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2-9. Cuộc sống tự do đang đợi những người được đặc xá bên ngoài cánh cổng Trại tạm giam với nhiều dự định và cũng không ít khó khăn thử thách. Hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình của những người có quá khứ lỗi lầm cần phải quan tâm, động viên, giúp đỡ, tạo việc làm cho những người được đặc xá tha thù, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và hoà nhập với cộng đồng.

Mai Hà