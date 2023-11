Ngăn chặn tội phạm sử dụng “hàng nóng”

Thời gian qua, tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, nhiều vụ, nhiều đối tượng sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm như súng săn, súng tự chế, mã tấu, kiếm... để thanh toán lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn, gây bức xúc và lo lắng trong Nhân dân.

Công an huyện Như Thanh vận động Nhân dân giao nộp súng tự chế, công cụ hỗ trợ.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này. Theo đó, lực lượng công an trong tỉnh đã thường xuyên đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn dân cư. Qua đó đã tạo bước chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Cùng với đó, lực lượng công an đã tăng cường lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình, địa bàn, chủ động phát hiện sớm những mâu thuẫn, tranh chấp; đồng thời gọi hỏi, răn đe những thành phần “bất hảo”; tăng cường công tác tuần tra vũ trang, bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để phát hiện các đối tượng tụ tập mang theo vũ khí, hung khí, có biểu hiện gây án để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn. Thường xuyên rà soát, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tích cực kiểm tra, thu hồi, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Theo thống kê, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt 76 vụ, 124 đối tượng về hành vi liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tang vật thu giữ gần 300 khẩu súng các loại, gần 600.000 viên đạn các loại, hơn 100 vũ khí thô sơ, 300 linh kiện vũ khí... Trong đó, có hàng chục vụ liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng các loại súng, dao kiếm, tuýp sắt... để gây án.

Điển hình, khoảng 22 giờ ngày 3/3/2023, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tỉnh 515 và tuyến Quốc lộ 45 (đoạn qua địa bàn huyện Thiệu Hóa), lực lượng công an huyện Thiệu Hóa đã phát hiện nhóm thanh, thiếu niên từ 14 đến 20 tuổi ở các xã Minh Tâm, Thiệu Lý, Thiệu Viên điều khiển mô tô không mang (hoặc che) biển kiểm soát. Các đối tượng còn mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia. Ngay sau đó, lực lượng công an huyện Thiệu Hóa đã lập tức triển khai đội hình vây bắt được 10 đối tượng thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, kiếm.

Ngày 25/2/2023, Công an TP Sầm Sơn đã phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên (khoảng 20 đối tượng) điều khiển 8 xe mô tô không biển kiểm soát và dán che biển số, mang theo một số hung khí nguy hiểm như: dao phóng lợn, vỏ chai bia... chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện gây mất ANTT. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10 giờ ngày 26/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Sầm Sơn đã triệu tập làm rõ nhân thân, lai lịch và các hành vi của 19 đối tượng. Đồng thời thu giữ tang vật gồm 4 dao tự chế, 1 két đựng vỏ chai bia và 8 xe mô tô...

Dự báo thời gian tới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đáng chú ý là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án có chiều hướng gia tăng. Trước tình trạng trên, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, định hướng giúp Nhân dân nắm được phương thức, thủ đoạn của tội phạm để có biện pháp phòng tránh và tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Mặt khác, lực lượng công an tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, rà soát, lập danh sách các băng, nhóm có biểu hiện hoạt động phạm tội. Cùng với đó, huy động lực lượng tập trung triệt xóa, dập tắt ngay những băng, ổ nhóm tội phạm mới phát sinh, không để có điều kiện hoạt động. Phối hợp với các cơ quan trong khối tư pháp điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Bài và ảnh: Quốc Hương