Ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy trong thanh, thiếu niên

Thời gian qua, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tổng hợp. Đáng lo ngại là đối tượng sử dụng ma tuý ngày càng trẻ hoá và có chiều hướng ngày càng gia tăng. Thực trạng này đang gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng sử dụng ma tuý trong thanh thiếu niên.

23 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại quán Karaoketại quán Karaoke Tâm Bình Đức Monaco bị bắt quả tang.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, hiện nay, có rất nhiều loại ma túy gây nghiện nhanh, mạnh và nguy hiểm như heroin, ma tuý đá, thuốc lắc, ketamin, cỏ Mỹ, nước vui, tem giấy, bùa lưỡi... Nguy hiểm hơn, không ít giới trẻ có quan niệm sai lầm cho rằng: Sử dụng các loại ma túy này chỉ gây hưng phấn tức thời, chứ hoàn toàn không gây nghiện.

Chỉ tính từ ngày 16-12-2021 đến ngày 14-6-2022, lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 35 vụ, 248 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Qua phân loại cho thấy, chủ yếu các đối tượng phạm tội có độ tuổi từ 18 - 25, thậm chí một số đối tượng còn dưới 18 tuổi. Trước thực trạng báo động trên, lực lượng công an đang phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương để triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn chặn.

Điển hình khoảng 4 giờ sáng ngày 3-7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Định Long, huyện Yên Định phá Chuyên án 622L, bắt quả tang 23 đối tượng (16 nam, 7 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Tâm Bình Đức Monaco do Trịnh Thị Lan, sinh năm 1993 ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc làm chủ… Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 4 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Qua xét nghiệm nhanh, có 15/23 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Trước đó, Công an huyện Thọ Xuân đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng (3 nam, 1 nữ) đang tổ chức, sử dụng trái phép ma tuý tổng hợp tại quán karaoke O2 ở khu 1, thị trấn Thọ Xuân. Chỉ vì ham vui nên các đối tượng đã rủ nhau đến quán karaoke để tổ chức sử dụng ma tuý. Để rồi giờ đây, khi đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân thì đã quá muộn. Trịnh Khắc Năm, một trong số đối tượng sử dụng ma túy vừa bị Công an huyện Thọ Xuân bắt giữ ân hận: “Do hôm đó tôi có sử dụng 1 chút bia rượu và do bạn bè rủ rê qua quán karaoke sử dụng Katemin và thuốc lắc. Tôi biết hành vi của mình là sai trái, mong được sự khoan hồng của pháp luật”.

Chị Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết: Tỉnh đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tội phạm và tệ nạn ma tuý trong thanh thiếu niên, đặc biệt là chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể hoá Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng chống ma tuý đối với thanh thiếu niên; tích cực tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma tuý trên các kênh của các cấp bộ đoàn, qua các chương trình của Đoàn, tập trung xây dựng mô hình thanh niên phòng chống ma tuý tại cơ sở….

Mặc dù các lực lượng chức năng và các cấp các ngành đã rất nỗ lực triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, nhưng tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma tuý tổng hợp vẫn có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân một phần là do sự buông lỏng quản lý, giáo dục của gia đình; lối sống buông thả của một bộ phận thanh, thiếu niên; thêm vào đó, do nhận thức sai lầm về tác hại của ma túy cùng tâm lý tò mò, thích tìm cảm giác lạ đã khiến nhiều thanh thiếu niên bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy. Để ngăn chặn và đẩy lùi hiểm hoạ ma tuý, vấn đề quan trọng nhất chính là mỗi thanh thiếu niên cần có nhận thức đầy đủ về tác hại của ma tuý để tuyệt đối tránh xa, không sử dụng, dù chỉ một lần.

Thái Thanh