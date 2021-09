Ngăn chặn “sóng ngầm” lô, đề

Lô, đề – một trong những loại hình cờ bạc đã và đang gây nên những hệ lụy cho không ít gia đình và an ninh trật tự xã hội. Loại hình cờ bạc này biến tướng tinh vi, khó lường, trong đó có hình thức “núp bóng” xổ số nhằm che mắt lực lượng chức năng. Để ngăn chặn lô, đề núp bóng xổ số, cần sự chung tay vào cuộc của các đơn vị, cơ quan chức năng và toàn xã hội.

Công an thị xã Nghi Sơn bắt giữ đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề.

Hành vi đánh lô, đề hiện nay không chỉ xuất hiện ở thành phố mà còn bủa vây cả ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Bản chất hình thức cờ bạc này là dựa vào kết quả xổ số hằng ngày được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giới chơi lô, đề có quy ước về phương thức ăn chênh lệch và kết quả lô, đề riêng. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, một số đại lý xổ số trên địa bàn tỉnh lén lút tổ chức việc ghi số lô, số đề; thậm chí, việc bán vé xổ số chỉ là “bình phong” che đậy cho hành vi đánh lô, đề trái pháp luật. Bên cạnh đó, việc ghi lô, đề trái phép còn được các đối tượng thực hiện ở những quán nước vỉa hè, quán tạp hóa, thậm chí chỉ cần ngồi nhà ghi số đề qua tin nhắn điện thoại, qua mạng xã hội zalo, facebook nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Để tăng cường ngăn ngừa hành vi đánh lô, đề núp bóng xổ số, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc đánh lô, đề ảnh hưởng đối với đời sống, kinh tế, trật tự an toàn xã hội và đánh lô, đề dưới bất kỳ hình thức nào cũng là vi phạm pháp luật. Đồng thời, vận động Nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng làm trong sạch địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, lên danh sách các điểm, tụ điểm, ổ nhóm, đường dây đánh bạc dưới hình thức lô, đề đang có biểu hiện hoạt động nhằm xác định các đối tượng là chủ ghi số, gom bảng và các đối tượng chơi lô, đề nhằm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý, kịp thời bắt giữ, xử lý theo đúng quy định. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông và các lĩnh vực liên quan; kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn quản lý chặt chẽ các thuê bao internet, điện thoại di động, loại bỏ sim rác, không để các đối tượng lợi dụng sử dụng để đánh bạc dưới hình thức lô, đề trên không gian mạng.

Trong năm 2020 và 8 tháng năm 2021, lực lượng công an trong tỉnh đã bắt trên 100 vụ, xử lý gần 500 đối tượng liên quan đến các hành vi đánh bạc, lô đề. Điển hình, ngày 29-6-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Phan Thị Hoài, sinh năm 1994 ở xã Các Sơn về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo kết quả điều tra, từ tháng 8-2020 đến khi bị bắt Phan Thị Hoài đã tổ chức một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề và có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn xã Các Sơn gây bức xúc quần chúng Nhân dân. Mới đây nhất, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô, đề gồm: Ngô Đức Tân, Nguyễn Văn Trường, cùng sinh năm 1989; Thạch Thị Thủy, sinh năm 1980 đều ở xã Quảng Nham và Trịnh Văn Định, sinh năm 1998 ở xã Quảng Thạch. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu năm 2021 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Ngô Đức Tân đã cùng 15 đối tượng trên địa bàn 2 xã Quảng Nham và Quảng Thạch đánh bạc dưới hình thức mua, bán lô đề qua mạng xã hội và tin nhắn SMS trên điện thoại với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Hiện Công an huyện Quảng Xương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án...

Để đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn đánh lô, đề núp bóng xổ số, trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, lực lượng nghiệp vụ tập trung đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đánh lô, đề núp bóng xổ số. Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn đánh lô, đề dưới nhiều hình thức để mọi người dân không tham gia và vận động người thân không tham gia tệ nạn này; chủ động phát hiện, lên án, tố giác hành vi đánh lô, đề. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng chuyên trách tiến hành điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi các điểm, tụ điểm, ổ nhóm, đường dây đánh bạc dưới hình thức lô, đề để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa; khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án đã bắt giữ liên quan đến hoạt động đánh lô, đề để xử lý nghiêm trước pháp luật. Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân đưa ra xét xử một số vụ án điểm để phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa cũng cần tăng cường công tác quản lý, tổ chức ký cam kết đối với các điểm bán vé xổ số, không kết hợp bán vé xổ số với ghi lô, đề. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

Bài và ảnh: Quốc Hương