Ngăn chặn lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh Cơ quan Công an hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Công an tỉnh khuyến cáo không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, tránh nguy cơ mất an toàn cho thiết bị. Không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân qua điện thoại. Số Tổng đài duy nhất hướng dẫn VNeID là: 1900.0368.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tự xưng Công an để yêu cầu cung cấp mã OTP kích hoạt tài khoản VNeID.

Sáng 29-9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết, thời gian qua lực lượng Công an trên cả nước nói chung và Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã tập trung lực lượng, trang thiết bị để vận động từng người dân đủ điều kiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, hướng dẫn Nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhằm hỗ trợ tối đa người dân có thể tiếp cận được với các tiện ích trên môi trường điện tử để xây dựng Chính phủ số, phát triển công dân số theo chỉ đạo tại Đề án 06 của Chính phủ.

Tuy nhiên, lợi dụng các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước và phương châm của lực lượng Công an “Vì nhân dân phục vụ” đã xuất hiện các thủ đoạn giả danh cơ quan Công an gọi điện cho người dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (giả mạo).

Trong đó, các đối tượng xấu lợi dụng sự không hiểu biết của người dân, gọi điện thoại sau đó gửi đường link qua các ứng dụng chat trực tuyến (như zalo, facebook...), hướng dẫn người dân truy cập đường link để cài đặt phần mềm VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật. Sau khi người dân cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo được cấp quyền truy cập mức cao (bao gồm cả đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã OTP), đối tượng kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng sau đó thực hiện lệnh chuyển tiền trên điện thoại bị hại, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở, đặc biệt là tội phạm lợi dụng hoạt động hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử của lực lượng Công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo và đề nghị các cơ quan, tổ chức và Nhân dân cần nắm rõ những nội dung đó là: Cảnh giác đối với các phương thức thủ đoạn lừa đảo gọi điện giả danh Công an, cán bộ Viện kiểm sát, Tòa án... nói chung; giả danh Công an hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử nói riêng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên APP Store (đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iphone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android). Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, từ các nguồn link lạ.

Không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, tránh nguy cơ mất an toàn cho thiết bị. Không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân qua điện thoại. Số Tổng đài duy nhất hướng dẫn VNeID là: 1900.0368.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và Nhân dân những nội dung trên để nâng cao cảnh giác. Khi nhận được các cuộc điện thoại, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo nói chung và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VneID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (giả mạo) nói riêng, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ và kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc tra cứu địa chỉ tố giác tội phạm trên chuyên mục “Hướng dẫn tố giác tội phạm” của Cổng thông tin điện tử Bộ công an (địa chỉ http://bocongan.gov.vn hoặc http://mps.gov.vn) để được tiếp nhận và hướng dẫn.

