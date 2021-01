Ngăn chặn 17 học sinh tự chế và đốt pháo nổ trái phép

Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) phối hợp với chính quyền xã Quảng Lộc vừa phát hiện, ngăn chặn 17 học sinh độ tuổi 11-13 tự chế tạo pháo nổ bằng giấy màu và bột diêm sinh lấy từ các hộp diêm, sau đó bán lẻ để các bạn khác đốt trong dịp Tết.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an huyện Quảng Xương và Công an xã Quảng Lộc yêu cầu các em viết bản kiểm điểm và ký cam kết.

Theo đó, vào lúc 8h30 phút ngày 24-1, Ban Công an xã Quảng Lộc đang tiến hành tuần tra trên địa bàn thôn Lê Hương thì phát hiện 3 cháu: Đào Khắc Quân (SN 2009); Hoàng Trung Toàn (SN 2010); Đào Khắc Anh Vinh (SN 2009) đều ở thôn Lê Hương đang đốt pháo nổ.

Tại chỗ, Công an xã Quảng Lộc thu giữ được 2 vỏ pháo màu cam đường kính 1,5 x 0,5cm. Tổ công tác đã mời các cháu về trụ sở Công an xã Quảng Lộc làm việc. Tại đây, cả 3 cháu đã khai nhận 3 quả pháo mà các cháu vừa nổ là do Đào Khắc Quân đã lên mạng xã hội tìm hiểu và tự chế tạo từ nguồn nguyên liệu là giấy màu, diêm sinh lấy từ các que diêm.

Công an xã Quảng Lộc đã báo cáo với Lãnh đạo Công an huyện Quảng Xương cử tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế tăng cường xuống địa bàn làm công tác tuyên truyền, vận động được 14 cháu học sinh khác trên địa bàn xã Quảng Lộc đem giao nộp hàng chục quả pháo tự chế chưa nổ, hàng trăm hộp diêm các cháu mua về để chế tạo pháo nổ.

Qua khai thác, các cháu khai nhận đã lên mạng xã hội học cách làm pháo nổ từ các hộp diêm, sau đó đem bán cho các bạn với giá 200 đồng/quả pháo để nổ. Cả 17 cháu này đều đã từng nổ pháo ít nhất 1 lần trong các ngày từ 20 đến ngày 24-1.

Công an huyện Quảng Xương đã mời phụ huynh các cháu lên trụ sở UBND xã để bàn biện pháp giáo dục, đồng thời yêu cầu cả 17 cháu viết bản kiểm điểm và cam kết không đốt pháo.

Thái Thanh