Nga Điền làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con giáo dân

Xã Nga Điền (Nga Sơn) có 2.065 hộ, với 8.312 nhân khẩu và được phân bổ thành 8 thôn, trong đó có 6 thôn theo đạo Thiên chúa (chiếm 76% dân số), có 3 giáo xứ và 11 giáo họ (với 3 nhà thờ giáo xứ và 1 nhà thờ giáo họ), có 4 linh mục quản xứ. Trong nhiều năm qua, bà con giáo dân trên địa bàn xã luôn đoàn kết và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công chức tư pháp - hộ tịch xã Nga Điền giải quyết thủ tục cho người dân.

Theo ông Hoàng Văn Nghĩa, công chức tư pháp - hộ tịch xã Nga Điền, cho biết: Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) đến với bà con giáo dân, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng quý và cả năm; đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh công tác TTPBGDPL với nhiều hình thức, như: tổ chức lồng ghép tuyên truyền thông qua các hội nghị, họp thôn, các buổi sinh hoạt đoàn, hội, hòa giải cơ sở, đối thoại, hoạt động tiếp dân, phát tờ rơi, tờ gấp, treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động, phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, gồm 15 thành viên hiện đang công tác tại đảng ủy, HĐND, UBND xã sẵn sàng giải đáp, hướng dẫn và tư vấn pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và bà con giáo dân; củng cố, kiện toàn 8 tổ hòa giải tại 8 thôn, với 56 thành viên, gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận cùng đại diện các tổ chức đoàn thể và chánh trương, trùm chánh giáo họ. Đây là những người có năng lực và uy tín ở xã, ở thôn được trải qua các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động và đã được bồi dưỡng kiến thức về pháp luật.

Từ đầu năm 2021 đến nay, hội đồng phối hợp PBGDPL xã đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền lồng ghép được 5 hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, với trên 620 lượt người tham dự. Đồng thời, phối hợp với hội phụ nữ, hội nông dân, công an xã xây dựng các mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, “Phụ nữ với phòng, chống bạo lực gia đình”, “Nông dân với an toàn giao thông”; lồng ghép tuyên truyền các văn bản pháp luật qua các làng, cơ quan, trường học... Bên cạnh đó, đài truyền thanh của xã cũng đã làm tốt công tác TTPBGDPL trên mạng lưới truyền thanh của xã, loa phát thanh của thôn, xóm, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và bà con giáo dân. Việc xây dựng tủ sách pháp luật, bổ sung tài liệu pháp luật cho tủ sách cũng được quan tâm chú trọng, chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ngày càng phát huy hiệu quả; 100% nhà văn hóa thôn đều có tủ sách pháp luật, với hàng trăm đầu sách, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên và bà con giáo dân đến tham khảo, tìm hiểu kiến thức pháp luật. Ngoài ra, công tác hòa giải ở cơ sở hoạt động tích cực và hiệu quả; các tổ hòa giải đã tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc về tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn gây mất đoàn kết trong nội bộ khu dân cư, góp phần tích cực trong việc giữ gìn an ninh trật tự, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, hạn chế các vi phạm pháp luật, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, làm giảm các đơn, thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Nga Điền, cho biết: Trong những năm qua, xã đã làm tốt công tác TTPBGDPL, vận động bà con giáo dân thi đua phát triển kinh tế, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động do địa phương phát động, triển khai và thực hiện tốt các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư - sống tốt đời đẹp đạo”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa”... Hiện có 8/8 thôn được công nhận thôn văn hóa nông thôn mới, trên 82% đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các hộ giáo dân đã tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm. Bà con giáo dân trong xã còn tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, gương mẫu thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Công Quang