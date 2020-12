Lợi dụng úy tin, danh nghĩa mượn tiền của hội viên

Giữa năm 2020, hàng chục người dân trên địa bàn xã Đa Lộc (Hậu Lộc) nóng lòng khi số tiền của tích góp, vay ngân hàng mang cho bà Vũ Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đa Lộc vay với lãi suất cao mà bà Hằng không còn đủ khả năng trả nợ.

Ngày 14-11-2020, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhận được báo cáo của Hội LHPN huyện Hậu Lộc về việc vay nợ của bà Vũ Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc với nội dung: Vào khoảng cuối tháng 7-2020, Thường trực Hội LHPN huyện Hậu Lộc được lãnh đạo xã Đa Lộc thông tin về việc bà Vũ Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã có dấu hiệu vay nợ nhiều người với số tiền lên đến hàng tỷ đồng và có đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Hằng gửi lãnh đạo xã. Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Hội LHPN huyện đã trực tiếp làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Đa Lộc và bà Hằng, yêu cầu bà Hằng làm bản báo cáo giải trình về nội dung liên quan; gặp gỡ một số cán bộ, hội viên phụ nữ xã Đa Lộc để trao đổi, nắm bắt thông tin liên quan đến việc vay nợ của bà Hằng. Đồng thời chủ động trao đổi thông tin với các ngành chức năng để nắm bắt thêm thông tin liên quan đến vụ việc. Hội LHPN huyện Hậu Lộc đã báo cáo Hội LHPN tỉnh và đã về địa phương nắm tình hình.

Theo báo báo giải trình của bà Vũ Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đa Lộc, việc vay mượn của bà Hằng bắt đầu từ năm 2016 đến nay. Bà Hằng đã nhận vay tiền của 16 hộ ở các thôn Ninh Phú, Đông Thành, Mỹ Điền với tổng số tiền 7 tỷ 380 triệu đồng đều với lãi suất cao, trong đó có hộ bà Vũ Thị Hường thôn Ninh Phú cho vay nhiều lần với tổng số tiền 1 tỷ 370 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Tưởng cho vay nhiều lần, tổng số tiền 1 tỷ 350 triệu đồng…

Như vậy, việc bà Vũ Thị Hằng Chủ tịch Hội LHPN xã Đa Lộc vay tiền của công dân trên địa bàn và phải trả lãi với lãi suất cao là đúng sự thật. Nhưng bà Hằng cũng thừa nhận vay cá nhân, không liên quan đến cơ quan, tổ chức nào. Trong một số giấy vay nợ, bà Hằng có ký tên đóng dấu của Chủ tịch Hội LHPN xã. Hội LHPN huyện Hậu Lộc cũng cho biết, bà Hằng vay tiền của dân sử dụng vào mục đích cá nhân nhưng lại dùng con dấu của Hội LHPN để đóng vào giấy vay nợ tiền là không đúng quy định.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lý do các hộ cho bà Hằng vay tiền nhiều là phần vì ham lãi suất cao, phần vì tin tưởng bà Hằng là cán bộ xã. Lúc vay bà Hằng cũng hứa nhiều điều và lợi dụng uy tín để tạo niềm tin lớn đối với các hộ, trong khi các hộ cho vay tiền lại không tỉnh táo, không hiểu biết pháp luật.

Vụ việc cũng được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hậu Lộc điều tra theo đơn thư tố cáo của công dân. Ngày 20-9-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hậu Lộc đã có thông báo 727/TB-ĐCSHS về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với bà Vũ Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đa Lộc theo đơn tố giác tội phạm của bà Lê Thị Điệu và chồng là Phạm Văn Thiều, thôn Đông Thành (nạn nhân cho bà Hằng vay tiền) với lý do: Sau khi tiến hành xác minh đơn tố giác tội phạm của vợ chồng bà Điệu, ông Thiều cho bà Hằng vay 100 triệu đồng là hoàn toàn tự nguyện, mục đích để hưởng lãi suất.

Qua sự việc trên cho thấy, người dân vì thiếu hiểu biết pháp luật, hoàn toàn mất cảnh giác và ham lãi suất cao nên đã phải trực tiếp gánh chịu hậu quả. Với số tiền cho vay rất lớn hàng trăm triệu, có hộ đi vay lại để cho vay ăn chênh lệch lãi suất cao hơn lên đến tiền tỷ thì không biết đến bao giờ mới lấy lại được. Đây là bài học đắt giá cho những người nhẹ dạ, cả tin.

Minh Trang