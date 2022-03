Liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn lậu kit test nhanh

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng nhanh, nhiều đối tượng đã lợi dụng để vận chuyển, buôn bán các loại kit test nhanh để kiếm lời.

Đội quản lý thị trường số 9 và lực lượng công an kiểm tra hàng hóa vi phạm.

Chỉ trong vài ngày gần đây, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển kit test nhanh trái phép. Có vụ việc số lượng lớn tới hàng nghìn chiếc đang được đưa vào tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hoặc vận chuyển qua địa bàn.

Vào lúc 1h sáng ngày 5-3, tại km 380 qua địa bàn xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, CA tỉnh Thanh Hóa đã dừng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 75H.006.07 do lái xe Mai Thanh Đạt, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 6 thùng kit test nhanh, với số lượng 3.600 bộ do nước ngoài sản xuất. Toàn bộ hàng hóa khi kiểm tra đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương đã đề xuất chuyển giao toàn bộ hàng hóa và phương tiện cho Đội Quản lý thị trường số 9 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa và Đội 3, PC03, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua nghiệp vụ của lực lượng chức năng, số hàng hóa vi phạm nói trên do Thái Lan sản xuất, trong đó có 1.700 test COVID-19 (Sars-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) Morhello và 1.900 Test COVID -19 Antigen Test Casette (Nasal & Saliva ) Gica Testsealabs. Các hàng hóa này đều không có nhãn phụ tiếng Việt, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Lái xe khai đã nhận vận chuyển số hàng hóa này từ địa bàn tỉnh Quảng Trị đi TP Hà Nội.

Các loại kit test đều do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc và chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành

Trước đó, ngày 4-3, Đội Quản lý thị trường số 9 - Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Đội 3, PC03, Công an tỉnh Thanh Hóa sử dụng biện pháp nghiệp vụ bắt quả tang 1 vụ buôn bán mặt hàng kit test nhanh khi đối tượng đang đỗ xe ô tô biển kiểm soát 19A-15696 giao hàng tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa. Lái xe Dương Văn Hải, địa chỉ tại xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa khai nhận vận chuyển số lượng 1.600 kit test nhanh Norel Corona virut (Antigen Ralit Test kit) do Trung Quốc sản xuất từ TP Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ qua đơn đặt hàng online. Toàn bộ hàng hóa cũng không có hóa đơn, chứng từ và thông tin đơn vị nhập khẩu. Vụ việc đang chờ được xử lý theo quy định.

Lái xe tường trình vụ việc với lực lượng chức năng

Trước đó 1 ngày, ngày 3-3, Đội Đội Quản lý thị trường số 9 - Cục Quản lý thị trường tỉnh cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10.000.000 đồng với ông Nguyễn Văn Linh, địa chỉ tại 35/54 đường Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, tịch thu 20 hộp kit test nhanh, với tổng số lượng 400 bộ, trị giá 18.000.000 đồng.

Minh Hằng