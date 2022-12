Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

Thời gian qua, Công an TP Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy. Qua đó, cơ bản đã đấu tranh triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm, đối tượng mua bán trái phép ma túy…

Các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy và tang vật thu giữ.

Điển hình như từ tháng 6-2022 đến nay, Công an TP Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt xóa 54 điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ và vận chuyển ma túy cộm cán như triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ do đối tượng Lê Ngọc Linh (tức Linh Long), sinh năm 1979, ở số nhà 25/05 Ngô Sỹ Liên, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa cầm đầu.

Phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời gian qua Công an TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã tập trung nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.

Ngày 11-12-2022 Công an TP Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh kiểm tra, bắt quả tang 12 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 606 và 709 Khách sạn Central Phú Hưng, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 8 viên thuốc lắc, 17 túi ketamine và các dụng cụ dùng để sử dụng trái phép ma túy.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy gồm: Cao Duy Việt (sinh năm 1994), Nguyễn Vũ Long (sinh năm 2000), Lê Văn Sơn (sinh năm 2000) đều ở thành phố Sầm Sơn; Nguyễn Minh Công (sinh năm 1992), Mai Đình Hoàng (sinh năm 2004) và Mai Đinh Tuấn (sinh năm 1995) đều trú tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thái Thanh