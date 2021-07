Kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, ATGT đường thủy nội địa

Từ ngày 20 đến 23-7, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban An toàn giao thông tỉnh (ATGT) đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trước mùa mưa bão năm 2021 tại các huyện: Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoằng Hóa và Hà Trung.

Đoàn công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định tại bến đò Vĩnh Yên (Vĩnh Lộc).

Thanh Hóa hiện đang có 1.910,7 km đường thủy nội địa, tập trung ở 21 huyện, thị xã, thành phố. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy, thời gian qua Ban ATGT các huyện đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm ATGT đường thủy nội địa của Trung ương và của tỉnh.

Đoàn công tác kiểm tra bến đò Nổ, xã Vĩnh An (Vĩnh Lộc).

Đồng thời, Công an huyện, Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động của các bến thủy nội địa, đò ngang; cấp áo phao và dụng cụ nổi cho các đò; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đò ngang chở khách qua sông vi phạm quy định. Tiếp tục duy trì mô hình “Văn hoá giao thông đường thuỷ” qua nhiều hình thức, như: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT đường thủy; tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định bảo đảm trật tự ATGT đối với chủ phương tiện vận chuyển hành khách…

Đoàn công tác kiểm tra tại bến đò Cô Tám, xã Hà Sơn (Hà Trung).

Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương cho thấy, đa số các bến thủy nội địa và chủ phương tiện chở khách ngang sông đã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện; người điều khiển phương tiện có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Công tác quản lý, sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh được các chủ phương tiện, hành khách sử dụng thường xuyên khi đi đò. Hầu hết trên các đò, chủ phương tiện đã quan tâm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn…

Kiểm tra giấy đăng ký, đăng kiểm phương tiện; chứng chỉ chuyên môn theo quy định của người điều khiển phương tiện.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ đò chưa tuân thủ đầy đủ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, như: Phương tiện đã hết hạn kiểm định nhưng vẫn hoạt động, chưa lắp đặt lan can 2 bên đò ngang đảm bảo an toàn cho khách lên xuống đò, giấy chứng nhận điều khiển phương tiện thủy nội địa không còn phù hợp theo hướng dẫn, phương tiện có áo phao, dụng cụ nổi nhưng đã cũ và rách nhưng vẫn chưa trang bị thay thế, chưa có biển niêm yết giá vé…

Đoàn kiểm tra của Ban ATGT tỉnh đã nhắc nhở, yêu cầu các chủ đò nhanh chóng khắc phục những hạn chế, bảo đảm an toàn kỹ thuật phục vụ vận chuyển khách ngang sông. Đồng thời, đề nghị Ban ATGT huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoằng Hóa và Hà Trung tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động đò ngang, nhất là trong mùa mưa bão năm 2021, bảo đảm an toàn cho người đi đò. Nghiêm cấm hoạt động vận chuyển khách trong những ngày mưa lũ. Tiếp tục thực hiện phong trào “Văn hóa giao thông đường thuỷ” với nhiều hình thức linh hoạt để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Duy trì bảo dưỡng, khắc phục những biển báo, phao tiêu bị hư hỏng.

Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh làm việc với UBND huyện Vĩnh Lộc

Riêng tại huyện Vĩnh Lộc, đoàn kiểm tra đã yêu cầu Ban ATGT huyện nhanh chóng đình chỉ hoạt động đối với đò ngang xã Vĩnh Yên sang thị trấn Quý Lộc (Yên Định) do phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Lê Ngọc