Không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật

Thực hiện đợt cao điểm xác minh, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại các đối tượng truy nã của Bộ Công an, thời gian qua dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng lực lượng công an trong tỉnh đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có lệnh truy nã.

Lực lượng công an lấy lời khai đối tượng bị bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, tội danh các đối tượng bị truy nã rất đa dạng như cố ý gây thương tích, lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, đánh bạc... Sau khi gây án, đối tượng truy nã thường nhanh chóng tìm cách bỏ trốn đến vùng sâu, vùng xa, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn để lẩn trốn, che giấu tung tích, nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng và quần chúng Nhân dân. Điển hình là thay tên đổi họ, nơi ở, cách thức liên lạc với người thân, đồng bọn nhằm đánh lạc hướng xác minh, truy bắt của lực lượng chức năng. Từ đó, việc phát hiện, truy tìm, vận động ra đầu thú, bắt giữ gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các địa phương, lực lượng chức năng nước ngoài nắm chắc tình hình, điều tra xác minh quy luật lẩn trốn của từng loại đối tượng, củng cố tài liệu phục vụ công tác truy bắt. Cùng với đó, làm tốt công tác trinh sát, công tác vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Theo thống kê, năm 2021 lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm đã bắt, vận động đầu thú gần 100 đối tượng bị truy nã. Điển hình, ngày 21-10-2021, tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Trịnh Xuân Cường (tức Cường Cống), sinh năm 1971 ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” từ tháng 8-1998. Sau 23 năm lẩn trốn và đã thay hình đổi dạng nhưng Trịnh Xuân Cường đã bị tổ công tác của Công an TP Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, trong 2 ngày 23 và 24-5-2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã gồm Lê Đình Tần, sinh năm 1954 ở xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương (nay thuộc TP Sầm Sơn) và Đặng Sỹ Phú, sinh năm 1986 ở phường 12, quận 8, TP Hồ Chí Minh... Đây là 2 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã toàn quốc. Trong đó Lê Đình Tần bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” từ năm 2014. Đây là đối tượng đã giả danh cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước để lừa đảo chạy dự án các công trình xây dựng của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với số tiền nhiều tỷ đồng. Sau khi gây án, Tần đã bỏ trốn vào miền Nam và thay tên đổi họ để lẩn trốn. Tiếp đó, ngày 24-5, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Đặng Sỹ Phú là đối tượng bị truy nã về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Đây là đối tượng trong tổ chức tội phạm hoạt động “tín dụng đen” núp bóng tập đoàn tài chính Nam Long mà Công an Thanh Hóa đã triệt phá vào cuối năm 2018.

Với việc đấu tranh có hiệu quả tội phạm truy nã đã phục vụ tốt cho công tác điều tra, xét xử, thi hành án, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, phòng ngừa tái phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Đồng thời, công tác vận động đầu thú đối tượng truy nã hiệu quả còn góp phần tiết kiệm sức người, sức của và thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Thời gian tới, lực lượng công an Thanh Hóa tiếp tục làm tốt công tác trinh sát nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã. Bên cạnh đó, nhân rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động các tầng lớp Nhân dân đề cao cảnh giác, phối hợp cùng lực lượng chức năng truy bắt tội phạm, sớm đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật, góp phần đem lại sự công bằng và bình yên cho xã hội.

Bài và ảnh: Quốc Hương