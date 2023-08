Khi Nhân dân đồng lòng, chung sức

Cùng với Nhân dân cả nước, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8/2005 - 19/8/2023) đã được tổ chức trang trọng, thiết thực và ý nghĩa. Người dân từ thành thị, đến nông thôn, miền núi đến miền xuôi, từ người già đến các cháu học sinh đã đồng lòng, chung sức cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức, tạo được không khí vui tươi, sôi nổi và phấn khởi trong toàn dân.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh dự chung vui, phát biểu chỉ đạo với cán bộ và Nhân dân phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa tại Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng Nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Công an của ta là Công an Nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”. Chính vì vậy, lực lượng CAND trong suốt chặng đường 78 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân; đề cao vai trò và sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cùng với lực lượng Công an cả nước, lực lượng Công an Thanh Hóa luôn phát huy vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trên lĩnh vực bảo đảm ANTT, tích cực, chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban Chỉ đạo 138 từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ.

Công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được quan tâm.

Với sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như việc tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mới, sâu rộng, bền vững, có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư và được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua khác của địa phương, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT”; xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới... Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BCĐ ngày 5/4/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương, Công an tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch số 94/KH-BCĐ ngày 19/4/2023 về tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023” để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp thôn, bản, khu phố.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo 138 và lực lượng Công an các cấp huyện đã ban hành 1.014 văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Việc tổ chức Ngày hội được lồng ghép tổ chức diễn đàn “Công an xã, phường, thị trấn lắng nghe ý kiến Nhân dân” thu hút hàng trăm nghìn đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do Nhân dân dàn dựng, biểu diễn.

Dự và chung vui Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường An Hưng (TP Thanh Hóa), đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của quần chúng Nhân dân không chỉ trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” mà còn trong nhiều việc, nhiều phong trào thi đua yêu nước khác.

“Một giọt nước không thể làm nên đại dương, một viên gạch không thể làm nên một bức tường, một nốt nhạc không thể làm nên một ca khúc”.

"Được chứng kiến sự tâm huyết, trách nhiệm của Nhân dân phường An Hưng, ai cũng hướng về cộng đồng, một người vì mọi người, tôi rất mừng, đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm của Nhân dân. Chúng ta đang có một cuộc sống yên bình như thế này không phải bỗng nhiên mà có được, đó là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, vai trò to lớn của quần chúng Nhân dân".

“Bà con, cô bác, mỗi người dân chúng ta tiếp tục xác định, phát huy trách nhiệm của mình để đồng lòng, chung sức cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân…” - Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh.

Thực sự là ngày hội của toàn dân

Xác định Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng bảo vệ và có vai trò to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dân vui mừng, phấn khởi tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục, thể thao.

Năm 2023, với sự tham mưu tích cực của lực lượng Công an, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã chỉ đạo tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” một cách chu đáo, trang trọng và tập trung hướng về cơ sở với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Các đơn vị Công an cơ sở đã lồng ghép việc tổ chức thu nhận cấp mới và cấp đổi căn cước công dân gắn chíp cho 19.101 công dân; hướng dẫn và cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 1 cho 10.0479 trường hợp, mức 2 cho 236.653 trường hợp. Tổ chức thăm hỏi tặng quà, công tác thiện nguyện, thăm khám, cấp phát thuốc cho Nhân dân với tổng kinh phí dành cho các hoạt động này trên 7 tỉ đồng; đề nghị các cấp, các ngành tặng Bằng khen, Giấy khen cho 1.804 tập thể, 2.326 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức 'Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" với tổng kinh phí khen thưởng gần 2 tỉ đồng.

Bà Trịnh Thị Thuyết (73 tuổi) ở khu phố Tiến Sơn 2, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân đã rất phấn khởi khi tham dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” ở bản Mạ. Vừa được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, vừa được thăm khám bệnh, nhận những phần quà miễn phí, bà rất vui cho biết: “Cũng lâu lắm rồi tôi mới được hòa mình vào các hoạt động vui vẻ, ý nghĩa như thế này! Chúng tôi được uống rượu cần, được nhảy sạp, được xem những tiết mục khua luống, đánh cồng, chiêng rất hay; mọi người thì ăn mặc đẹp, váy áo sặc sỡ… thực sự giống như Tết vậy!”.

Lan tỏa nhiều cách làm hay

Một trong những dấu ấn quan trọng và nổi bật nhất trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh những năm gần đây, đó là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Hiện nay, trên toàn tỉnh đã và đang duy trì có hiệu quả 31 loại mô hình với 593 mô hình. Trong đó, có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến có sức lan tỏa, hiệu quả cao, được chỉ đạo nhân rộng.

Ở nhiều nơi, bà con còn tự nguyện góp tiền mua trang thiết bị, góp công, góp sức cùng với lực lượng chức năng duy trì hoạt động của các mô hình, như: đóng góp tiền lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng, hệ thống camera an ninh, phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của Nhân dân và phòng ngừa tội phạm.

Lực lượng Công an phối hợp với địa phương tổ chức phiên chợ “0 đồng” hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm cho người dân.

Ngày hội còn là dịp biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, khích lệ, động viên Nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra các vụ án. Xây dựng được thế trận an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong dịp tổ chức các hoạt động Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, 27/27 đơn vị Công an cấp huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, cảm hóa giáo dục pháp luật với trên 5.000 thanh thiếu niên hư và người có nguy cơ vi phạm pháp luật tham gia. Phát hiện, thu hồi 7.000 lá cờ Đảng không đúng quy định; phối hợp với các cơ sở giáo dục, trường học thu nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm, các loại thuốc lá điện tử mà các em học sinh mang theo khi đi học. Góp phần phòng ngừa bạo lực học đường, ngăn chặn, giảm thiểu nguyên nhân phát sinh, trẻ hóa tội phạm; điều tra, truy xét bắt giữ, khởi tố nhiều vụ án hình sự...

Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9; 78 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 18 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ ANTQ nói riêng. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT để Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đình Hợp (Công an tỉnh)