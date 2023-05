Hướng dẫn tố giác tội phạm trên App định danh điện tử VNeID

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện nay ngoài việc dùng tài khoản định danh cá nhân để thay thế giấy phép lái xe, thẻ Bảo hiểm y tế... người dân còn có thể tố giác tội phạm trên App định danh điện tử VneID một cách nhanh chóng và hiệu quả. Mọi thông tin của người kiến nghị, phản ánh được bảo mật, không chia sẻ cho bất kỳ cá nhân, đơn vị, tổ chức nào trong quá trình giải quyết kiến nghị, phản ánh.

Các hành vi phạm tội mà công dân có thể tố giác gồm: Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính mạng viễn thông; tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu an toàn tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh; tội cố ý gây nhiễu có hại; tội vi phạm quy định về sử dụng lao động dưới 16 tuổi; tội cưỡng bức lao động; tội bắt cóc con tin; tội cướp biển; tội làm nhục đồng đội; tội hành hung đồng đội; tội chiếm đoạt mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác quân sự; tội làm mất tài liệu bí mật công tác quân sự; tội đăng ký hộ tịch trái pháp luật; tội làm lính đánh thuê; tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép; tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; tội vi phạm quy định về giam giữ; tội gây rối trật tự phiên tòa.

Để tố giác các hành vi phạm tội trên VNeID, công dân có thể thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản VneID

Bước 2: Vào Dịch vụ khác > Kiến nghị, phản ánh về an ninh, trật tự > Tạo mới yêu cầu.

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin > Ấn tiếp tục > Đánh dấu vào ô "Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình báo ở trên > Gửi yêu cầu.

Ứng dụng VNeID từ chối tiếp nhận tin đối với các trường hợp tin không có nội dung (nội dung bỏ trống), tin có nội dung không liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự, nội dung tin có liên quan an ninh, trật tự nhưng không đủ thông tin, căn cứ để xác minh. Hằng ngày, Công an cấp xã thường xuyên kiểm tra phần mềm tin báo để xử lý tin người dân gửi từ ứng dụng VNeID, trong thời hạn tối đa 24 giờ từ khi Công an cấp xã nhận được tin VNeID trên phần mềm, Công an cấp xã phải phân loại ngay (tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận tin) để tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, để sử dụng đầy đủ các tính năng của ứng dụng VneID, người dân nên cập nhật phiên bản mới nhất.

Quốc Hương - Hà Phương