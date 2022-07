Hiệu quả từ việc đổi mưới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật ở Thường Xuân

Thực hiện các Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất cảnh trái phép sang Campuchia, thời gian qua, Công an huyện Thường Xuân đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn...

Công an huyện Thường Xuân tổ chức tuyên truyền pháp luật trên địa bàn xã Luận Khê.

Xác định việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính quyết định trong hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu của các kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an huyện Thường Xuân đã chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin, thể thao và du lịch huyện tăng cường thời lượng tuyên truyền hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; những hậu quả, tác hại của ma túy,… Từ đó, nhắc nhở người dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Thường Xuân cho biết: Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, Công an huyện đã thành lập Tổ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật do một đồng chí Phó Trưởng Công an huyện làm Tổ trưởng; Đội trưởng các đội nghiệp vụ là thành viên để tiến hành các buổi tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn phức tạp về ANTT.

Để thu hút đông đảo cán bộ và quần chúng Nhân dân tham gia, Công an huyện Thường Xuân đã tổ chức các buổi tuyên truyền vào buổi tối, lồng ghép với các chương trình văn nghệ do Đội văn nghệ xung kích của Công an huyện mà lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên Công an phối hợp Đoàn xã tổ chức biểu diễn.

Các bài tuyên truyền đều được chỉ huy các đội nghiệp vụ chuẩn bị, dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật và được biên tập cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương. Với hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, các buổi tuyên truyền tại các khu dân cư đã thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia. Thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, cũng từ chính những buổi tuyên truyền này đã giúp cho CBCS Công an huyện Thường Xuân làm tốt công tác dân vận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân từ đó phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay từ cơ sở. Chỉ tính từ đầu tháng 6-2022 đến nay, Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 13 buổi tuyên truyền pháp luật với các nội dung về phòng, chống tội phạm, xuất cảnh lao động trái phép và bảo đảm trật tự ATGT, phòng chống vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các xã Bát Mọt, Yên Nhân, Xuân Chinh, Xuân Lẹ, Luận Khê…

Cùng với các hình thức tuyên truyền trên, Công an huyện Thường Xuân còn phát huy thế mạnh của các trang mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, như tổ chức viết và đăng tải trên 200 bài tuyên truyền trên các trang fanpage, facebook, Zalo của Công an huyện và Công an các xã, thị trấn.

Việc đổi mới hình thức và đa dạng nhiều biện pháp tuyên truyền bước đầu đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, nhất là các buổi tuyên truyền trực tiếp bằng hình thức sân khấu hóa đã để lại ấn tượng tốt đẹp và sự hứng khởi trong Nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao, vừa góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, vừa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT. Cách làm sáng tạo này cần tiếp tục được các đơn vị Công an trong tỉnh nghiên cứu, nhân rộng.

Minh Phương