Hậu Lộc kiên quyết xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Với tinh thần kiên quyết, huyện Hậu Lộc đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Hộ gia đình ông Vũ Duy Hưng và ông Mai Anh Hữu đang tự tháo dỡ công trình xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Mỹ Thịnh, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc.

Từ ngày 13-8-2022, hộ gia đình ông Vũ Duy Hưng và ông Mai Anh Hữu đã tự tháo dỡ công trình xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Mỹ Thịnh, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc. Trước đó, UBND xã Hưng Lộc, UBND huyện Hậu Lộc đã ban hành nhiều quyết định xử phạt hành chính đối với hộ gia đình hai ông theo thẩm quyền.

Cụ thể, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 190/QĐ-XPVPHC, ngày 7-7-2021 của Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc trong lĩnh vực đất đai đối với ông Vũ Duy Hưng về việc tự ý chuyển mục đích trồng lúa sang trồng cây lâu năm, vị trí thửa đất vi phạm tại thửa 296, 295, 294, 310, 309, tờ bản đồ địa chính số 18 xã Hưng Lộc; Quyết định số 2127/QĐ-XPVPHC, ngày 14-9-2021 của Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc trong lĩnh vực đất đai đối với ông Mai Anh Hữu (con rể ông Vũ Duy Hưng) xây dựng công trình nhà ở trái phép trên diện tích đất nông nghiệp, vị trí thửa đất vi phạm tại thửa 311, 312, 313, 314, tờ bản đồ địa chính số 18 xã Hưng Lộc.

Nhằm xử lý quyết liệt vụ việc vi phạm trong lĩnh vực đất đai, ngày 25-7-2022, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Trịnh Cao Sơn, UBND huyện Hậu Lộc đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo “Phương án cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC đối với ông Mai Anh Hữu ở thôn Minh Hùng, xã Minh Lộc và ông Vũ Duy Hưng, thôn Phú Nhi, xã Hưng Lộc”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trịnh Cao Sơn đã chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, địa phương nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo phương án cưỡng chế, xây dựng quy trình cụ thể thực hiện phương án cưỡng chế; phối hợp với Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát hồ sơ cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm đảm bảo tính pháp lý để ban hành phương án cưỡng chế.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND xã Hưng Lộc xác định rõ vị trí vi phạm, đường vận chuyển và điểm tập kết vật liệu ra khỏi nơi vi phạm; Công an huyện Hậu Lộc xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh - trật tự trước, trong và sau cưỡng chế; Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc xây dựng kế hoạch đảm bảo sơ cứu, cấp cứu phục vụ công tác cưỡng chế; UBND xã Hưng Lộc chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tháo dỡ công trình vi phạm; phối hợp với các phòng, ngành hoàn chỉnh các kế hoạch chi tiết phục vụ cho công tác cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình ông Mai Anh Hữu đã được tháo dỡ một phần.

Sáng 15-8, có mặt tại thôn Mỹ Thịnh, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, phóng viên Báo Thanh Hóa ghi nhận công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình ông Mai Anh Hữu đã được tháo dỡ một phần.

Làm việc với UBND xã Hưng Lộc, ông Nguyễn Văn Biển, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước khi tổ chức cưỡng chế, UBND xã Hưng Lộc cùng với các ban, ngành, đoàn thể đã nhiều lần tuyên truyền, vận động gia đình ông Vũ Duy Hưng và ông Mai Anh Hữu tự nguyện thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay gia đình vẫn không thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Hậu Lộc, UBND xã Hưng Lộc đã xây dựng Kế hoạch cưỡng chế khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Vũ Duy Hưng và ông Mai Anh Hữu nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc.

Cụ thể, vị trí, phạm vi tổ chức cưỡng chế tại vị trí ông Vũ Duy Hưng đổ 1.500 m3 đất san lấp đất ruộng để trồng cây lâu năm trên khu vực xứ đồng định cư thôn Mỹ Thịnh, xã Hưng Lộc tại thửa 296, 295, 294, 310, 309, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính xã Hưng Lộc) và ông Mai Anh Hữu đã tổ chức xây dựng công trình trái phép, tại thửa 311, 312, 313, 314, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính xã Hưng Lộc). Toàn bộ công trình nhà ở có diện tích 120 m2, 143 m2 tường vây, cổng sắt 12,5 m2 và 2 trụ cổng tại khu vực giáp đường ven làng thôn Phú Nhi, tại vị trí thửa đất 311, 312, 313, 314, tờ bản đồ số 18 (bản đồ địa chính xã Hưng Lộc).

Gia đình ông Mai Anh Hữu bắt đầu thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm từ ngày 13-8 có sự giám sát của UBND huyện Hậu Lộc, UBND xã Hưng Lộc và các phòng, ban, ngành liên quan.

Nhận thức được hành vi vi phạm của mình, ngày 9-8-2022, hộ ông Mai Anh Hữu đã viết giấy cam kết tự phá dỡ công trình vi phạm. UBND xã Hưng Lộc đã có buổi làm việc với ông Mai Anh Hữu, yêu cầu và giao trách nhiệm cho ông Hữu tự tháo dỡ công trình vi phạm, khắc phục hậu quả và trả lại hiện trạng ban đầu của đất. Thời gian bắt đầu phá dỡ từ ngày 13-8 đến ngày 18-8-2022. Trong thời gian gia đình ông Hữu thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm có sự giám sát của UBND huyện Hậu Lộc, UBND xã Hưng Lộc và các phòng, ban, ngành liên quan cho đến khi thực hiện xong.

Đây là một trong những vụ vi phạm được UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo xử lý nghiêm, qua đó làm điểm để tiếp tục xử lý những vụ việc vi phạm khác trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền để người dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, hạn chế đến mức thấp nhất những vi phạm có thể xảy ra.

Ngọc Huấn