Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

Mới đây, Đồn Biên phòng Trung Lý (Mường Lát) phối hợp cùng các lực lượng chức năng, đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Lò Thị Thuần, sinh năm 1992, ở bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát và tang vật thu giữ.

Ngày 7-10, tại khu vực Kéo Cưa, bản Táo, xã Trung Lý, Công an huyện Mường Lát chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Lý, Công an xã Trung Lý, bắt quả tang đối tượng Lò Thị Thuần, sinh năm 1992, ở bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 5g ma túy dạng đá, 108 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lò Văn Hiện, sinh năm 1992, ở bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát và tang vật thu giữ.

Trước đó, ngày 6-10, Phòng PC 04 Công an tỉnh Thanh Hoá chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Lý, Công an huyện Quan Hóa, Công an huyện Mường Lát, bắt quả tang đối tượng Lò Văn Hiện, sinh năm 1992, ở bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Chuyền