Đồn Biên phòng Tam Chung dân vận khéo thu hồi vũ khí vật liệu nổ

Không chỉ là đơn vị tiêu biểu trong công tác bảo vệ an ninh vùng biên giới, thời gian qua, Đồn Biên phòng Tam Chung (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã trở thành điểm sáng trong công tác vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT).

Người dân xã Tam Chung (Mường Lát) giao nộp vũ khí tự chế cho Đồn Biên phòng Tam Chung.

Thượng tá Trần Đình Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Chung, cho biết: Đồn Biên phòng Tam Chung quản lý, bảo vệ 8km đường biên giới với 4 mốc quốc giới (từ 270 - 273). Phía ngoại biên đối diện là bản Pưng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Trên địa bàn xã Tam Chung có 8 bản, với 837 hộ/4.011 nhân khẩu sinh sống. Các hộ dân sinh sống tại đây chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc Mông, Thái, Mường, Kinh, trình độ dân trí không đồng đều, sự hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Những năm trước, công tác quản lý VK, VLN, CCHT còn khá lỏng lẻo nên tình trạng người dân tự chế tạo các loại súng để săn bắn khá phổ biến.

Nhằm bảo đảm tốt an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn giao nộp VK, VLN, CCHT trên địa bàn, đồn đã phối hợp với UBND, Công an xã Tam Chung và các ngành chức năng thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến VK, VLN; xác minh những người sử dụng súng săn, súng tự chế... trên cơ sở đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT để mọi người hiểu, tự giác chấp hành.

Do thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cùng với “dân vận khéo” nên các lực lượng phối hợp và Nhân dân đã cung cấp cho đơn vị nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Vì vậy, những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tam Chung cơ bản được giữ vững, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh, nền biên phòng toàn dân, quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân được củng cố. Công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, vùng biên giới được tăng cường nên đơn vị đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy, VK, VLN, CCHT trái pháp luật.

Theo Thượng tá Trần Đình Hòa trước đây, công tác vận động thu hồi VK, VLN, CCHT gặp không ít khó khăn, vất vả. Một số người dân trong các thôn, bản thường không để súng trong nhà mà cất giấu trong rừng, trong nương rẫy. Bởi từ bao đời nay, riêng các loại súng săn, ngoài công dụng là “chiếc cần câu” bảo đảm bữa ăn hằng ngày, nó còn là tài sản của đồng bào, là vật thiêng thể hiện sức mạnh của gia đình. Do khẩu súng có ý nghĩa lớn đối với đồng bào dân tộc thiểu số nên việc tuyên truyền, vận động bà con giao nộp là hết sức khó khăn. Để công tác vận động Nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT đạt hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ đồn phải đến tận nơi vận động bà con tự giác giao nộp. Có những bản xa xôi, đường sá đi lại khó khăn, việc xuống bản để tuyên truyền cho người dân về tác hại của việc tàng trữ và sử dụng súng trái phép là hết sức nan giải. Vì, ban ngày người dân thường đi làm trên rẫy, chiều tối mới về đến nhà nên công tác tuyên truyền, vận động thường phải thực hiện vào buổi tối. Việc tuyên truyền được các chiến sĩ lồng ghép với những buổi họp dân, thông tin một số vụ việc sử dụng, tàng trữ trái phép VK, VLN gây những hậu quả nghiêm trọng, qua đó giúp bà con hiểu tác hại của việc sử dụng súng và CCHT trái phép, từ đó tự nguyện giao nộp súng cho bộ đội biên phòng. Đồng thời, thông qua các nguồn tin tố giác tội phạm đã giúp cho lực lượng biên phòng phát hiện, thu giữ, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Tam Chung còn tham gia vận động xây dựng nhà tình nghĩa, thực hiện hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”..., góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn xã Tam Chung.

Nhờ thực hiện có hiệu quả những biện pháp trên, nên từ đầu năm 2020 đến nay, Đồn Biên phòng Tam Chung đã tổ chức tuyên truyền trên địa bàn xã được 33 buổi, với 2.666 lượt người tham gia; vận động cá biệt 37 trường hợp; treo 20 băng zôn; phát 1.450 tờ rơi. Nhân dân giao nộp 48 khẩu súng các loại, trong đó 22 súng kíp, 27 súng cồn, 1 súng hơi, 1 nòng súng nên thời gian gần đây trên địa bàn đồn phụ trách không có tình trạng người dân sử dụng các loại vũ khí gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Kết quả trên cũng cho thấy ý thức về sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép trong đồng bào đã được nâng lên rõ rệt.

Thời gian tới, bên cạnh việc chủ động rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về VK, VLN, CCHT, Đồn Biên phòng Tam Chung sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp, như: Tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, sử dụng phiếu tố giác thông qua các cuộc họp thôn, bản thông qua các phương tiện đại chúng, loa phát thanh, hình ảnh để tăng hiệu quả tuyên truyền; phối hợp với các lực lượng nắm bắt tình hình liên quan đến VK, VLN, CCHT;... đối với các trường hợp cố tình không giao nộp, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết thu hồi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: Tiến Đông