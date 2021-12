Đồn Biên phòng Pù Nhi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân vùng biên giới

Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 21,839km đường biên giới với 8 mốc quốc giới, phía ngoại biên đối diện là cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Địa bàn đơn vị quản lý gồm 32 bản của 3 xã Pù Nhi, Nhi Sơn và Mường Lý, trong đó xã Mường Lý là xã nội địa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID–19 cho bà con Nhân dân trên địa bàn đồn phụ trách.

Các hộ dân sinh sống tại đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Dao, Mường, Khơ Mú, Mông (dân tộc Mông chiếm 70% dân số), đời sống kinh tế của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, hiểu biết về pháp luật còn nhiều hạn chế. Số hộ đói nghèo, tỷ lệ tái mù chữ cao; tình hình di cư tự do, chặt phá rừng, nghiện hút, truyền đạo trái pháp luật, các tệ nạn xã hội, tội phạm về buôn bán ma túy từ biên giới vào địa bàn, vẫn còn xảy ra.

Trước tình hình trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Pù Nhi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội, trạm, đặc biệt là đội vận động quần chúng phối hợp với các ban, ngành tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tư của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác biên phòng, xây dựng và quản lý bảo vệ biên giới, các hiệp định, nghị định thư và luật quốc tế có liên quan đến biên giới; các công ước có liên quan đến biên giới, biển đảo Việt Nam – Lào và các thỏa thuận của ủy ban liên hợp biên giới hai bên. Đồng thời, tuyên truyền cho Nhân dân tham gia bảo vệ rừng và thực hiện đúng quy định xuất nhập cảnh, xuất nhập biên... Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh đến năm 2020”, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số”. Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”...

Thiếu tá Lê Ngọc Đông, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi, cho biết: Xác định việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả và bền vững. Đơn vị đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thành công nhiều hội nghị đối thoại dân chủ nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, đồng thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân trong việc chấp hành pháp luật. Qua các hội nghị đối thoại, người dân có dịp được trải lòng về những tâm tư, nguyện vọng của mình. Chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng được trực tiếp lắng nghe, giải đáp thỏa đáng các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của người dân. Qua đó, nhận thức pháp luật của bà con khu vực biên giới được nâng cao, tình hình vi phạm pháp luật giảm đáng kể.

Những năm trước, các thế lực thù địch, phản động, đối tượng xấu thường xuyên lén lút lợi dụng tình hình dân tộc, tôn giáo, lôi kéo, kích động bà con, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tình trạng di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật và một số hoạt động của bọn tội phạm, như: Buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ... thường xuyên xảy ra, gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trước tình hình đó, đảng ủy, ban chỉ huy đồn đã huy động tối đa cán bộ trực tiếp xuống “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con tại các bản, nhất là các bản giáp biên giới. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín trong định hướng, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Nhờ đó, hằng năm Nhân dân đã cung cấp cho đơn vị hàng trăm nguồn tin có giá trị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Riêng năm 2021, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hiệp định quy chế khu vực biên giới, các nghị định của Chính phủ, tuyên truyền về ngày biên phòng toàn dân, an ninh mạng, bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; phòng, chống dịch bệnh COVID–19... được 55 buổi với 3.948 lượt người tham gia. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho 1.500 hộ dân ký cam kết chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID–19 và xuất, nhập cảnh ở khu vực biên giới. Ngoài ra, người dân trên địa bàn đã cung cấp cho đồn nhiều thông tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phát hiện, trực tiếp bắt, khởi tố, chuyển giao 8 vụ với 9 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Xử phạt 6 vụ, 16 đối tượng, thu nộp 92 triệu đồng, trong đó 4 vụ, 9 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; 2 vụ, 8 đối tượng có hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Tham mưu, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát bắt giữ 5 vụ vận chuyển gốc, rễ cây trái phép. Vận động Nhân dân giao nộp được 10 khẩu súng các loại, trong đó 1 súng kíp tự chế, 8 súng cồn và 1 súng bắn hơi cay.

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Đồn Biên phòng Pù Nhi, Nhân dân khu vực biên giới ngày càng hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bà con luôn tin tưởng, tích cực, sẵn sàng tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Tiến Đông