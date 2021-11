Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức cho người dân

Qua phân tích các vụ tai nạn giao thông cho thấy nguyên nhân chính gây ra các vụ va chạm và tai nạn giao thông phần nhiều do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông vẫn còn hạn chế. Bởi vậy, để tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức cho người dân, thời gian qua các cấp, các ngành chức năng luôn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông đến đông đảo người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước tới các chủ phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn huyện Hà Trung. Ảnh: Tư liệu

Với phương châm để mỗi bạn trẻ trở thành một đại sứ, một tuyên truyền viên về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Ví như hưởng ứng cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông, các đoàn viên, thanh niên đã tích cực, tiên phong, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện giữ gìn trật tự đô thị và an toàn giao thông. Nhiều đoàn viên, thanh niên trở thành tuyên truyền viên kêu gọi mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông; đồng thời vận động thanh niên thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông thông qua tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, giao lưu về văn hóa giao thông tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ sở đoàn đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông và xây dựng văn hóa giao thông vào các kỳ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý và năm; xác định nội dung đoàn tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông là tiêu chí thi đua hàng năm của các cấp bộ đoàn và hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của đoàn viên được đưa vào đánh giá phân loại đoàn viên hàng năm. 100% các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông; 100% các huyện, thị, thành đoàn có mô hình, đội hình thanh niên tham gia tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông. 100% đoàn các trường THPT, cao đẳng, đại học dọc tuyến Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và các quốc lộ, tỉnh lộ xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; thành lập ít nhất 1 đội thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường vào các giờ cao điểm... Đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Những hoạt động thiết thực của tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của thanh, thiếu niên, đồng thời từng bước giảm thiểu tình trạng vi phạm, tai nạn giao thông trên địa bàn”.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, 9 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 230 vụ tai nạn giao thông, làm chết 85 người, bị thương 184 người. So với cùng kỳ năm 2020, đã giảm cả 3 tiêu chí, trong đó cụ thể số vụ tai nạn giao thông đã giảm 51 vụ (230/281); số người chết giảm 2 (85/87), số người bị thương giảm 61 (184/245 người). Đạt được kết quả trên là do lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, gắn với các nội dung trọng tâm nhằm quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, đổi mới cách làm trong công tác tuyên truyền, kết hợp phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về giao thông nên hiệu quả mọi mặt trong công tác được nâng lên. 9 tháng năm 2021, đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng 38 phóng sự, 290 tin, bài tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn giao thông, giáo dục trách nhiệm của công dân, người tham gia giao thông đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông bằng các hình thức tổ chức hội nghị, mở lớp giảng luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho 292 phạm nhân Trại giam Thanh Phong sắp tái hòa nhập cộng đồng... Phổ biến những nội dung của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, những điểm mới được quy định trong Nghị định số 100/CP của Chính phủ, đặc biệt là những quy định, chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi tham gia giao thông để người dân hiểu, nắm bắt kịp thời.

Đối với các hoạt động tuyên truyền thường xuyên, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã tổ chức in ấn tài liệu, băng đĩa phát trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương. Tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe loa tại các khu vực, nơi tập trung đông người. Cấp phát hơn 8.000 tờ rơi, kẻ vẽ và treo 350 băng zôn, kẻ vẽ khẩu hiệu tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Phân công lực lượng, đôn đốc các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn cho các bến, phương tiện chở người, hàng hóa trên đường thủy; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho 185 lượt cá nhân là các chủ phương tiện, người làm việc trên các phương tiện thủy các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình sinh sống, làm việc trên đường thủy.

Lê Phượng