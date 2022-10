Đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với xử lý vi phạm nồng độ cồn

Tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia là một trong những nguyên nhân chính gây nên tai nạn giao thông. Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn tại các tuyến trọng điểm có mật độ tham gia giao thông cao.

Lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Quảng Xương.

Theo đó, ngày 20-9 tại km03+100 tuyến đường Hồ Chí Minh, tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện xe tải BKS 36C-174.95 do lái xe Trần Công Nghĩa, sinh năm 1975, địa chỉ TP Sầm Sơn điều khiển vi phạm: điều khiển xe trên đường trong hơi thở có nồng độ cồn vượt 0,4mg/1 lít khí thở. Cơ quan chức năng đã tạm giữ phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 15-9, tại km 45+400 Quốc lộ (QL) 45, tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô BKS 28A-165.86 do lái xe Lê Duy Long, sinh năm 1985, địa chỉ xã Thành Kim (Thạch Thành) điều khiển vi phạm: điều khiển xe trên đường trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/1 lít khí thở; không có giấy phép đăng ký lái xe; không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Cơ quan chức năng đã tạm giữ phương tiện, xử phạt và tước quyền sử dụng GPLX theo quy định pháp luật.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Trước những tiềm ẩn tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tập trung kiểm soát, xử lý theo chuyên đề về vi phạm nồng độ cồn trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 299/KH-CAT về cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng, nồng độ cồn và mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông và 27/27 đơn vị công an cấp huyện, thị xã, thành phố đã triển khai đợt cao điểm, đẩy mạnh tuyên truyền để các chủ phương tiện, lái xe và chủ bãi ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Từ ngày 20-6, Phòng Cảnh sát giao thông, công an các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên các quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm, đường dẫn vào khu vực mỏ khoáng sản, vật liệu xây dựng, nơi thi công công trình xây dựng, nhà hàng, khách sạn có đông phương tiện thường xuyên qua lại như QL1A, QL45, QL47, QL10, QL217, đường Hồ Chí Minh; các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông như TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các huyện như: Hà Trung, Yên Định, Vĩnh Lộc. Qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với lái xe vi phạm về nồng độ cồn, từ đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông; đồng thời góp phần kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Sau 3 tháng thực hiện kế hoạch cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 tiêu chí so với thời gian liền kề (giảm 32,3% về số vụ, 31,7% về số người chết, 22% về số người bị thương). Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền nộp Kho bạc Nhà nước gần 49 tỷ đồng, tạm giữ 3.514 phương tiện, tước giấy phép lái xe 2.704 trường hợp. Trong đó, lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát giao thông đã xử lý gần 1.943 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 7,4 tỷ đồng.

Đạt được kết quả trên là do lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động nắm chắc tình hình; Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu cho UBND, Ban An toàn giao thông, Giám đốc Công an tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và lực lượng công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đồng thời, chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhất là tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Do vậy, hiệu quả trên các mặt công tác từng bước được nâng lên; tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục ổn định và có chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, người chết và bị thương; không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông thảm khốc...

Từ nay đến cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Để kiểm soát tình hình, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng. Trong đó, cùng với công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ, lực lượng chức năng sẽ tăng cường phối hợp xử lý các vi phạm trên các tuyến từ thành thị đến nông thôn nhằm góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu, bia không lái xe”.

Bài và ảnh: Lê Phượng